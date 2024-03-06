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«єВідновлення»: Найчастіше нове житло замість зруйнованого купують у Київській області
10:22 06.03.2024 |
Чверть українців, які отримали житлові сертифікати "єВідновлення" вже використали їх на придбання нової домівки. Станом на 5 березня вже 1 тис. українських родин придбала нове житло за кошти програми компенсацій за знищене житло й за останній місяць кількість угод купівлі-продажу житла в обмін на житловий сертифікат "єВідновлення" зросла вдвічі.
Про це розповіла голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.
За її словами, загальна сума коштів, використаних українцями на нове житло, перевищила 2 млрд грн. Ще на майже 1 млрд грн власники 446 житлових сертифікатів кошти забронювали. Це означає, що вони вже визначилися з об'єктом і протягом 30 днів мають укласти угоду купівлі-продажу.
Найбільше купують нове житло на Київщині, де сума всіх укладених угод вже перевищила 1 млрд грн.
Друге місце посідає місто Київ, де використали сертифікатів на загальну суму 413 млн грн. На третьому місці опинилась Харківщина, де сума використаних сертифікатів перевищила 185 млн грн.
Найбільшу кількість угод, укладених в обмін на сертифікат "єВідновлення", зафіксовано в категорії придбання квартир у багатоповерхових будинках - 684.
Приватні будинки завдяки програмі компенсацій купили 202 власники житлових сертифікатів.
Більшість угод - вторинний ринок.
Як отримати компенсацію за знищене житло
Алгоритм наступний:
* подати за допомогою порталу або застосунку "Дія" інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;
* подати заяву за компенсацію через портал або застосунок "Дія", через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або в нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об'єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться;
* дочекатися, доки житло обстежить комісія - це відбудеться протягом 30 днів. Вона й винесе рішення про надання компенсації;
* отримати в застосунку "Дія" житловий сертифікат;
* вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в "Ді"ї. Протягом п'яти робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання;
* припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.
Нагадаємо, 1 серпня 2023 року програму компенсацій "єВідновлення" розширили для власників знищеного житла. Станом на сьогодні українці подали на це 10 772 заяв і 7 141 заява вже відпрацьована.
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