Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«єВідновлення»: Найчастіше нове житло замість зруйнованого купують у Київській області

10:22 06.03.2024 |

Економіка

 

Чверть українців, які отримали житлові сертифікати "єВідновлення" вже використали їх на придбання нової домівки. Станом на 5 березня вже 1 тис. українських родин придбала нове житло за кошти програми компенсацій за знищене житло й за останній місяць кількість угод купівлі-продажу житла в обмін на житловий сертифікат "єВідновлення" зросла вдвічі.

Про це розповіла голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

За її словами, загальна сума коштів, використаних українцями на нове житло, перевищила 2 млрд грн. Ще на майже 1 млрд грн власники 446 житлових сертифікатів кошти забронювали. Це означає, що вони вже визначилися з об'єктом і протягом 30 днів мають укласти угоду купівлі-продажу.

Найбільше купують нове житло на Київщині, де сума всіх укладених угод вже перевищила 1 млрд грн.

Друге місце посідає місто Київ, де використали сертифікатів на загальну суму 413 млн грн. На третьому місці опинилась Харківщина, де сума використаних сертифікатів перевищила 185 млн грн.

Найбільшу кількість угод, укладених в обмін на сертифікат "єВідновлення", зафіксовано в категорії придбання квартир у багатоповерхових будинках - 684.

Приватні будинки завдяки програмі компенсацій купили 202 власники житлових сертифікатів.

Більшість угод - вторинний ринок.

Як отримати компенсацію за знищене житло

Алгоритм наступний:

* подати за допомогою порталу або застосунку "Дія" інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;

* подати заяву за компенсацію через портал або застосунок "Дія", через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або в нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об'єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться;

* дочекатися, доки житло обстежить комісія - це відбудеться протягом 30 днів. Вона й винесе рішення про надання компенсації;

* отримати в застосунку "Дія" житловий сертифікат;

* вибрати нове житло та забронювати кошти на нього в "Ді"ї. Протягом п'яти робочих днів у застосунку надійде підтвердження про бронювання;

* припинити право власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

Нагадаємо, 1 серпня 2023 року програму компенсацій "єВідновлення" розширили для власників знищеного житла. Станом на сьогодні українці подали на це 10 772 заяв і 7 141 заява вже відпрацьована.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2664
  0,1279
 0,33
EUR
 1
 41,5918
  0,0545
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1863  0,03 0,07 38,6896  0,02 0,04
EUR 41,4154  0,02 0,05 42,1313  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3200  0,05 0,13 38,3600  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес