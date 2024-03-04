Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Надходження від продажу облігацій Мінфіну у лютому перевищили виплати лише на 800 мільйонів, – НБУ

17:41 04.03.2024 |

Економіка

 

Упродовж двох місяців 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 34,85 млрд грн, $477,3 млн та 514,2 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 10,19 млрд грн, $548,5 млн та 555,5 млн євро.

Відтак протягом січня-лютого 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 20,12 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в лютому - на 796,4 млн грн, повідомляє пресслужба Національного банку України.

Роловер вкладень у ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень-лютий становить 118% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом із початку повномасштабної війни до 29 лютого 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено:

* 589,02 млрд грн,
* $6,09 млрд,
* 2 227,3 млн євро.

На погашення за ОВДП спрямовано 439,56 млрд грн, $6,68 млрд та 1,81 млрд євро.

У лютому 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувались на аукціонах, становила у гривні 18,50% річних, у доларах США - 4,66% річних, в євро - 3,25% річних.

Як повідомлялося, загалом уряд України за 2023 рік залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 401,79 млрд грн, $3,69 млрд та 735,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216,03 млрд грн, $3,34 млрд та 588 млн євро.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3135
  0,1560
 0,41
EUR
 1
 41,5433
  0,2798
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0829  0,14 0,37 38,6242  0,14 0,37
EUR 41,2375  0,16 0,39 41,9796  0,12 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3250  0,22 0,58 38,3500  0,22 0,56
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес