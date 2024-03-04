Надходження від продажу облігацій Мінфіну у лютому перевищили виплати лише на 800 мільйонів, – НБУ

Упродовж двох місяців 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 34,85 млрд грн, $477,3 млн та 514,2 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 10,19 млрд грн, $548,5 млн та 555,5 млн євро.

Відтак протягом січня-лютого 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 20,12 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в лютому - на 796,4 млн грн, повідомляє пресслужба Національного банку України.

Роловер вкладень у ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень-лютий становить 118% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом із початку повномасштабної війни до 29 лютого 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено:

* 589,02 млрд грн,

* $6,09 млрд,

* 2 227,3 млн євро.

На погашення за ОВДП спрямовано 439,56 млрд грн, $6,68 млрд та 1,81 млрд євро.

У лютому 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувались на аукціонах, становила у гривні 18,50% річних, у доларах США - 4,66% річних, в євро - 3,25% річних.

Як повідомлялося, загалом уряд України за 2023 рік залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 401,79 млрд грн, $3,69 млрд та 735,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216,03 млрд грн, $3,34 млрд та 588 млн євро.