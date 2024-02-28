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Серед областей-лідерів у використанні житлових сертифікатів «єВідновлення» на сьогодні Київська і Харківська області
20:14 28.02.2024 |
У другій парі областей - лідерів Миколаївська і Чернігівська область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
Мешканці цієї четвірки областей придбали нові домівки на загальну суму в 1,7 млрд гривень при тому, що сукупно по Україні витрачено на купівлю нового житла коштом сертифікатів 2 млрд гривень.
За її словами, наразі статистика наступна:
* 121 житловий сертифікат на загальну суму в 178 млн гривень використали їх власники на Харківщині;
* 86 житлових сертифікатів на загальну суму в 89 млн використали на Миколаївщині;
* 60 сертифікатів на суму в 83 млн використали власники на нове житло на Чернігівщині.
"Беззаперечний лідер - Київщина. Вона йде зі значним відривом від інших областей, оскільки тут на нові домівки українці обміняли 380 сертифікатів єВідновлення", - пояснила Шуляк.
Парламентар також підкреслила, що використати житловий сертифікат можна для обміну не тільки на квартиру, але і на придбання приватного будинку на первинному і вторинному ринках. Втім, найбільше українці обирають саме вторинку - на таке житло обміняли 92% сертифікатів "єВідновлення". Виправити це у найближчому майбутньому дасть можливість поєднання програм "єВідновлення" і коштів програми "єОселі". Таку можливість вже офіційно передбачили.
Нардеп нагадала - використаний сертифікат означає, що його власник підписав угоду купівлі продажу житла на первинному або вторинному ринку. Але спершу, ніж це зробити, власник сертифікату "єВідновлення" має відповідні кошти забронювати. Це означає, що людина вже визначилась з тим, яку квартиру або будинок незабаром придбає.
Наразі, за словами Шуляк, українцями заброньовано кошти по 131 сертифікату на загальну суму у 282 млн.
"Нагадаю, перш ніж укладати угоду купівлі - продажу нового житла громадянин повинен анулювати своє право власності на житло, яке було знищено ворогом. Зробити це необхідно протягом 30 днів з моменту бронювання коштів - не раніше. Це важливий технічний момент. Але нещодавно цю процедуру ми спростили - замість того, щоб звертатися до БТІ власник сертифіката "єВідновлення" може звернутися до будь-якого ЦПАПу або нотаріуса, в який є доступ до РПЗМ - нашого реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це дозволить пройти процедуру анулювання без черг", - наголосила Шуляк.
При цьому для фінансування програми "єВідновлення", за якою сумарно вже витратили більше ніж 10 млрд гривень, у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури зазначили, що планується використовувати заарештовані російські активи, які на сьогодні становлять близько 17 млрд гривень.
"Розраховуємо, що наші міжнародні партнери також направлять заарештовані російській активи на відбудову житла, адже чітко бачитимуть, що механізм компенсації є прозорим та ефективним", - резюмувала заступник голови міністерства Олександра Азархіна.
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