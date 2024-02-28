Фінансові новини
- |
- 28.02.24
- |
- 00:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За програмою «єОселя» пільгову іпотеку отримали понад 7,6 тисяч родин
22:41 27.02.2024 |
За час дії програми єОселя понад 7,6 тис. українських родин взяли кредити на придбання житла на 11,6 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Понад 7 600 українських родин отримали можливість придбати нове житло, взявши іпотечний кредит за програмою єОселя. Шість родин взяли кредити на купівлю приватного будинку, нагадаю, що така можливість з'явилась завдяки розширенню програми в кінці січня цього року. Загалом банки видали від початку дії єОселі кредитів на 11,6 млрд грн", - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.
У міністерстві інформують, що спостерігають значний попит на програму серед українців. Лише минулого тижня кредити отримали майже 200 родин, 30% з яких - на умовах масової іпотеки, що доступна для всіх наших громадян, які не мають свого житла, або потребують покращення житлових умов
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 193 кредити на 326 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 104 військовослужбовці та силовики, 13 педагогів, 17 медиків та 3 науковці, кредити під 7% отримали 50 українців без власного житла, 4 ВПО та 2 ветерани.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (143 кредити) та у забудовника (34). Також 16 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, що зводиться.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці Київської області - 52, міста Києва - 39, Одеської області - 13, Волинської області - 11 та Вінницької області - 10.
Як повідомлялося, програма єОселя запрацювала в жовтні 2022 року; її реалізовують Мінекономіки, Мінцифри, Укрфінжитло та "Дія". Нещодавно вступили в силу зміни до умов отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою єОселя, завдяки чому позичальники вже можуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки або таунхауси.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
|Україна підписала угоду про безпеку з Італією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
У РУБРИЦІ
|Україна виконала умови для попередження блокування кордону польськими перевізниками
|«Те, що раніше було надбанням держави, у руїнах». ЗАлК може змінити профіль
|Україна стала 20-м членом Кернської групи у складі СОТ
|За програмою «єОселя» пільгову іпотеку отримали понад 7,6 тисяч родин
|В Україні розпочалася весняна посівна кампанія
|В Україні починають на державному рівні збирати відгуки від українського бізнесу
Бізнес
|Науковці презентували розумні рукавички з тактильним зв'язком
|Sony працює над сумісністю гарнітури PS VR2 з персональними комп'ютерами
|Mercedes-Benz відмовляється від плану продавати лише електромобілі до 2030 року
|Sony дозволила входити в акаунт PlayStation без пароля і вже тестує сумісність PS VR2 з ПК
|Українські та американські експерти запустили акселератор для стартапів у оборонних технологіях
|Лондонський метрополітен використовує штучний інтелект для боротьби зі злочинністю
|Intel оголошує нову дорожню карту: техпроцес 14A, процесори Clearwater Forest та багато іншого