За програмою «єОселя» пільгову іпотеку отримали понад 7,6 тисяч родин

За час дії програми єОселя понад 7,6 тис. українських родин взяли кредити на придбання житла на 11,6 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Понад 7 600 українських родин отримали можливість придбати нове житло, взявши іпотечний кредит за програмою єОселя. Шість родин взяли кредити на купівлю приватного будинку, нагадаю, що така можливість з'явилась завдяки розширенню програми в кінці січня цього року. Загалом банки видали від початку дії єОселі кредитів на 11,6 млрд грн", - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

У міністерстві інформують, що спостерігають значний попит на програму серед українців. Лише минулого тижня кредити отримали майже 200 родин, 30% з яких - на умовах масової іпотеки, що доступна для всіх наших громадян, які не мають свого житла, або потребують покращення житлових умов

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 193 кредити на 326 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 104 військовослужбовці та силовики, 13 педагогів, 17 медиків та 3 науковці, кредити під 7% отримали 50 українців без власного житла, 4 ВПО та 2 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (143 кредити) та у забудовника (34). Також 16 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, що зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці Київської області - 52, міста Києва - 39, Одеської області - 13, Волинської області - 11 та Вінницької області - 10.

Як повідомлялося, програма єОселя запрацювала в жовтні 2022 року; її реалізовують Мінекономіки, Мінцифри, Укрфінжитло та "Дія". Нещодавно вступили в силу зміни до умов отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою єОселя, завдяки чому позичальники вже можуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки або таунхауси.