Цьогоріч понад 1000 родин отримали пільгову іпотеку за програмою «єОселя»

Із початку 2024 року за програмою єОселя понад 1 000 українських родин взяли кредити на придбання житла на 1,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Цього року вже 1 000 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя загалом на 1,8 млрд грн. Понад половину кредитів отримали військовослужбовці за контрактом та силовики, 9% - медики, 8% - педагоги та науковці. Нагадаю, що представники цих професій можуть взяти іпотечний кредит під 3%", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що 30% цьогорічних позичальників взяли кредит на умовах масової іпотеки - під 7%. Такий кредит є доступним для всіх українців, які не мають власного житла, або потребують покращення житлових умов. Також наші громадяни мають можливість придбати за програмою не лише квартиру, але й приватний будинок чи таунхаус. Загалом вже 7 400 родин матимуть своє житло завдяки програмі.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 154 кредити на 248 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 11 педагогів, 15 медиків та 3 науковці; кредити під 7% отримали 33 українці без власного житла, 2 ВПО та 7 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (107 кредитів) та у забудовника (40). Також 7 українців взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області - 40, міста Києва - 35, Львівської області - 12, Полтавської та Хмельницької - по 9

Як повідомлялося, програма єОселя запрацювала в жовтні 2022 року; її реалізовують Мінекономіки, Мінцифри, Укрфінжитло та "Дія". Нещодавно набрали чинності зміни до умов отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою єОселя, завдяки чому позичальники вже можуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки або таунхауси.