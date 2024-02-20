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АНАЛІТИКА

Цьогоріч понад 1000 родин отримали пільгову іпотеку за програмою «єОселя»

17:18 20.02.2024 |

Економіка

 

Із початку 2024 року за програмою єОселя понад 1 000 українських родин взяли кредити на придбання житла на 1,8 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Цього року вже 1 000 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя загалом на 1,8 млрд грн. Понад половину кредитів отримали військовослужбовці за контрактом та силовики, 9% - медики, 8% - педагоги та науковці. Нагадаю, що представники цих професій можуть взяти іпотечний кредит під 3%", - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що 30% цьогорічних позичальників взяли кредит на умовах масової іпотеки - під 7%. Такий кредит є доступним для всіх українців, які не мають власного житла, або потребують покращення житлових умов. Також наші громадяни мають можливість придбати за програмою не лише квартиру, але й приватний будинок чи таунхаус. Загалом вже 7 400 родин матимуть своє житло завдяки програмі.

Цьогоріч понад 1000 родин отримали пільгову іпотеку за програмою «єОселя»

 

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 154 кредити на 248 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 11 педагогів, 15 медиків та 3 науковці; кредити під 7% отримали 33 українці без власного житла, 2 ВПО та 7 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (107 кредитів) та у забудовника (40). Також 7 українців взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області - 40, міста Києва - 35, Львівської області - 12, Полтавської та Хмельницької - по 9

Як повідомлялося, програма єОселя запрацювала в жовтні 2022 року; її реалізовують Мінекономіки, Мінцифри, Укрфінжитло та "Дія". Нещодавно набрали чинності зміни до умов отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою єОселя, завдяки чому позичальники вже можуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки або таунхауси.
 

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