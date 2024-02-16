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Потреби промисловості та комерції у відновленні цьогоріч сягають $5,8 мільярда - Мінекономіки
16:36 16.02.2024 |
Український приватний сектор у 2024 році потребує 5,8 мільярда доларів на відновлення лише в частині промисловості та комерції.
Про це заявила перша віцепрем'єрка - міністр економіки Юлія Свириденко.
Свириденко прокоментувала Третій аналізу збитків та потреб України (RDNA3), завданих внаслідок майже дворічної війни, від Світового банку, ЄС, ООН та інших партнерів.
"Результати Звіту стануть основою для імплементації Плану України в частині необхідних реформ та Ukraine Facility, зокрема інвестиційного механізму (Піллару 2), що дозволить приватному сектору та державним компаніям отримувати фінансування на інвестиційні проекти, спрямовані на відбудову та економічне зростання України", - наголосила очільниця Мінекономіки.
Очікується, що приватні інвестиції матимуть найвищий мультиплікативний ефект. Українська промисловість та комерційний сектор є основою української економіки та генерують близько третини ВВП та надають робочі місця для близько 6 мільйонів людей.
Збитки цих секторів внаслідок війни оцінюються приблизно в 15,6 млрд дол.
"Тому відновлення приватного сектору є ключовим пріоритетом для Уряду України. Лише у 2024 році потреби промисловості і комерції в інвестиціях становлять 4,2 млрд доларів США, а робочого капіталу - 1,6 млрд доларів, тобто разом - 5,8 млрд доларів. Це загальна потреба у фінансуванні сектору, яку ми з міжнародними партнерами маємо намір забезпечити", - зазначила перший віце-прем'єр.
Основними напрямками фінансування, які уряд, донори та міжнародні фінансові організації забезпечать цьогоріч, є:
* гранти для відновлення та модернізацію бізнесу;
* часткова компенсація відсоткових ставок за програмою доступних кредитів 5-7-9%;
* підтримка українських експортерів через Експортно-кредитне агентство;
* програми страхування воєнних ризиків;
* стимули для інвестицій в приватний сектор;
* фінансування капітальних інвестицій та оновлення обладнання вітчизняних підприємств, що постраждали внаслідок війни.
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