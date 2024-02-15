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АНАЛІТИКА

Оцінку потреб України на відновлення підвищено з $411 млрд до $486 млрд - СБ

11:57 15.02.2024 |

Економіка

 

Загальна вартість відновлення в Україні на 31 грудня 2023 року становить $486 млрд протягом наступного десятиліття, таку оновлену "Швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3)" оприлюднили уряд України, Група Світового банку, Європейська комісія та ООН у четвер.

"Ця цифра є вищою за потреби, оцінені в $411 млрд рік тому", - ідеться в пресрелізі Світового банку в четвер.

Згідно з ним, за оцінками української влади, тільки 2024 року країні знадобиться приблизно $15 млрд для невідкладних пріоритетних заходів із відновлення і на національному, і на місцевому рівнях, з особливим акцентом на підтримку та мобілізацію приватного сектору, а також на відновлення житла, соціальної інфраструктури та послуг, енергетики та транспорту.

У RDNA3 наголошується, що хоча близько $5,5 млрд із цих потреб у фінансуванні вже забезпечено і міжнародними партнерами України, і за рахунок її власного бюджету, близько $9,5 млрд залишаються не підкріпленими фінансуванням.
За матеріалами: Економічна правда
 

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