Оренда квартир подорожчала в Києві, але лідирують за цінами інші регіони

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у січні 2024 року становила 6 818 гривень. За місяць вартість зросла на 3,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, Закарпатська область, де оренда впала на 5,3% до 12 054 гривень.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 1,0% до 11 910 гривень.

На третє місце вийшла Рівненська область, де оренда підскочила на 35,4% до 9 744 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 3,0% до 8 989 гривень. Столиця опустилася на четверте місце за вартістю.

Вартість оренди підвищується у західних областях України.

Водночас, найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2831 гривня), Сумській (3286 гривень) та Миколаївській (3485 гривень) областях.

Відновлення ринку житла

Нагадаємо, за даними НБУ, ринок нерухомості України поступово відновлюється. Проте позитивні тенденції властиві лише вторинному ринку.

Разом з тим, дуже зросла привабливість та важливість оренди. Зріс попит на оренду, відповідно, серйозно відновилися ціни, особливо у Києві. Це призвело до того, що показник, що вказує на стан ринку, а саме співвідношення цін на купівлю нерухомості до цін оренди, повернувся до свого довгострокового середнього рівня, зазначили у НБУ.

Ціна на оренду

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 гривень. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%). На перше місце за вартістю оренди вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2% до 12 731 гривні.

При цьому середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.