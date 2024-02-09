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АНАЛІТИКА

Українці торік придбали понад 400 тисяч об’єктів нерухомості

10:55 09.02.2024 |

Економіка

 

У 2023 році українці купили 404 тисячі об'єктів нерухомості, це у 1,7 раза більше, ніж роком раніше. Проте це все ще в 1,6 раза менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення (631 тис).

Про це свідчать дані "Опендатабот".

Зазначається, що від 2015 року до початку повномасштабної війни ринок нерухомості України постійно зростав. Зокрема, до 2021 року, коли влада відкрила ринок землі, угод щодо купівлі житла було значно більше ніж землі, але саме у цей рік цифри майже зрівнялися.

"Від початку повномасштабної війни люди почали більше вкладати грошей у землю. Наразі українці частіше купують землю, аніж житло. Торік земельних ділянок було придбано в 1,3 раза більше, аніж квартир та будинків", - йдеться в аналізі "Опендатабот".

Кількість новопридбаних помешкань перевищила 172 тисячі. Але це все ще удвічі менше, ніж до великої війни - 325 тисяч. Проте порівняно з першим роком повномасштабної війни, ринок нерухомості оживає: тоді українці купили 100 тисяч будинків та квартир.

В іпотеку торік українці придбали 10 775 квартир та будинків. А на придбання землі укладено 1 127 іпотек. Тобто на 9 угод по житлу припадає лише 1 на земельну ділянку.

Понад половину іпотек на житло у 2023 році оформили через держпрограму "єОселя" - 5 855.
За матеріалами: Економічна правда
 

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