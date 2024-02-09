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АНАЛІТИКА

Орендні ставки в офісних центрах Києва знизилися на 30% - UTG

09:35 09.02.2024 |

Економіка

 

Орендні ставки в офісних центрах столиці знизилися приблизно на 30% порівняно з довоєнними, зниження триває, повідомила компанія UTG.

"На відміну від торговельної, девелопери офісної нерухомості прагнуть добудувати свої об'єкти. З початку війни ринок розширився на 140 тис. кв. м, і ще близько 800 тис. кв. м на різних стадіях будівництва. Але ми стикаємося з проблемою відпливу кадрів ключових орендарів, IT-компаній. Тривале зростання вакантності тягнутиме вниз перспективну орендну ставку", - повідомив керівник департаменту юридичного консалтингу UTG Костянтин Олійник на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.


Згідно з дослідженням UTG, вакантність порівняно з кінцем 2021 року зросла в усіх класах. Середньозважена вакантність у бізнес-центрах Києва у 2023 році: клас А - 27,4% (кінець 2021 року - 5,5%), В - 20,2% (12,3%, С - 14,5% (9,9%).

"Найвища вакантність - в А класі, він став дуже дорогим для вітчизняних компаній. Основний клієнт - IT-компанії, релокуються, оскільки не можуть повноцінно виконувати свою роботу через дефіцит кадрів і постійні обстріли", - констатував Олійник.

Як наслідок зниження попиту знизилися ставки. У січні 2022 року оренда 1 кв. м обходилася в класі А - $28,1, у класі В - $17,9, у класі С - $11,9 (без урахування ПДВ, OPEX, КП, BOMA).

"На четвертий квартал 2023 року можна констатувати зниження ставок щонайменше на 30% (особливо з огляду на зміни курсу гривні до долара США): клас А - $19,9/кв. м, клас В - $11,8, клас С - $9,7. Ми не бачимо позитивних трендів. З огляду на зростання вартості енергоносіїв, подорожчання комунальних платежів, а з ними й OPEX (зокрема, через зростання вакантності та розподілу експлуатаційних платежів на меншу кількість операторів) навантаження на орендарів і далі збільшуватиметься, а ставки оренди в найближчій перспективі продовжать своє подальше зниження", - сказав Олійник.

Компанію UTG створено 2001 року. Розробила понад 1300 концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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