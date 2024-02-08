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АНАЛІТИКА

Вакантність торгових центрів Києва, що наразі працюють, до кінця 2023 р. становила 14,2% - UTG

18:02 08.02.2024 |

Економіка

 

Середньозважена вакантність працюючих торгово-розважальних центрів Києва за підсумками 2023 року становила 14,2%, поліпшивши показник на 2,3 відсоткових пункти порівняно з попереднім роком, повідомила компанія UTG.

"Якщо відкинути закриті магазини, то сьогодні вакантність по Києву в середньому 14%, що вже вище нормального показника. А якщо врахувати закритих орендарів, то це приблизно 19,7%. Тобто п'ята частина всіх торговельних площ фактично закрита. У найближчій перспективі ми прогнозуємо великі проблеми із заповненням у великих об'єктах регіонального формату, де фактична вакантність становить понад 27%", - повідомив керівник департаменту юридичного консалтингу UTG Костянтин Олійник на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

За словами експерта, труднощі із заповненням торговельних площ пов'язані з дефіцитом великих "якірних" орендарів, невизначеністю в роботі операторів розваг, обмеженим асортиментом активних ритейлерів, що гальмує їхнє масштабування.

У розрізі форматів вищі показники фактичної вакантності демонструють ТРЦ регіонального та окружного форматів - 27,2% і 18,8% відповідно. У спеціалізованих торговельних центрах показник становить у середньому 10,6%, у районних - 7,4%. При цьому в окремих об'єктах вакантність сягає 60%, зазначає UTG.

"Сьогодні ми спостерігаємо підвищену вакантність, значно вищу за середні значення по ринку. Інструментів як боротися з цією вакантністю, наразі немає. Є ймовірність, що в Україну після завершення воєнних дій надходитимуть нові європейські, американські та японські бренди, але після війни знадобиться ще рік для ведення переговорів із цими брендами. Можна сказати, що в найближчі два роки високої пропозиції на ринку ми не очікуємо", - пояснив Олійник.

Крім того, за поточного рівня доходів і витрат населення, з урахуванням запуску в експлуатацію задекларованих проєктів, що збільшить профіцит торговельних площ, рівень вакантності може досягти 17% до кінця 2024 року, прогнозує UTG.

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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