«Укрфінжитло» припинить видавати пільгову іпотеку на нерухомість на вторинному ринку

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") має намір поступово залишити вторинний ринок нерухомості та сфокусуватися на первинному ринку.

Про це повідомив голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер на конференції міжнародного фінансового клубу Bankir, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми фокусуватимемося на первинці... і, можливо, навіть не можливо, давайте обіцятиму: ми закриємо зовсім вторинний ринок як такий, можливо, через рік", - сказав він.

Очільник "Укрфінжитла" також вважає, що змін зазнає сам ландшафт забудовників та їхні підходи до будівельного процесу.

"Бо є запит від суспільства - це такий, умовний, європейський white box: ми не хочемо бачити цеглу, бетон, дроти, що стирчать зі стіни. Ми хочемо бачити white box - це готова до житла квартира", - пояснив Мецгер.

Голова правління компанії зазначив, що у 2024 році "Укрфінжитло" планує надати близько 12 тис. іпотечних кредитів на 20 млрд грн.

"Якщо нам вдасться домовитися, можливо, про якусь підтримку з нашим міжнародним суспільством - ми збільшимо ці обсяги. Програма масштабується дуже легко", - наголосив він.

Як відомо, програма доступного іпотечного кредитування "еОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%. Решту відсоткової ставки банкам компенсує держава.

Станом на середину січня обсяг виданих кредитів за "єОселею" досяг 9,99 млрд грн, позики були видані 6654 сім'ям.