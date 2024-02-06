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Програма єОселя: кредити на житло взяли вже понад сім тисяч сімей
11:54 06.02.2024 |
Від початку дії програми єОселя понад сім українських сімей узяли кредити на придбання житла, зокрема 144 - за минулий тиждень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
"Від початку дії програми єОселя кредити на придбання житла взяли вже понад 7 000 українських родин на 10,7 млрд грн 62% з них - військовослужбовці за контрактом та силовики, 11% - педагоги та науковці, 9% - медики. Нагадаю, що представники цих професій можуть взяти кредит під 3%. В той же час 18% позичальників - українці, які не мають власного житла, або хочуть покращити житлові умови - вони взяли кредит на умовах масової іпотеки - під 7%", - зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.
За її словами, найбільше кредитів взяли жителі Київщини та столиці, а також Львівської, Вінницької, Волинської, Одеської, Рівненської областей. Має попит єОселя і в прифронтових регіонах - кредити на купівлю житла беруть також на Запоріжжі та Миколаївщині.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 144 кредити на 232 млн грн. Позики під 3% одержали 80 військовослужбовців і силовиків, 11 педагогів, 10 медиків та науковець, а під 7% - 37 осіб без власного житла та п'ятеро внутрішніх переселенців".
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (105 кредитів) та у забудовника (31).
Як повідомлялося, програма єОселя запрацювала в жовтні 2022 року; її реалізовують Мінекономіки, Мінцифри, Укрфінжитло та "Дія".
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