Умови надання компенсації за програмою «єВідновлення» можуть змінити

Програму "єВідновлення" у 2024 році чекають трансформації. Наразі ініціатори програми розглядають можливості змін у термінах подачі заяв, заборони отримати компенсацію за пошкоджене/зруйноване житло, яке придбали суто заради грошей від держави, та присвоєння різних статусів населеним пунктам залежно від ступеня їх руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

Вона зазначила, що механізми роботи програми і її ефективність уважно відслідковують і визначають моменти, в яких "єВідновлення" потрібно покращувати. Зокрема, в Україні провели масштабні публічні консультації за участі учасників програми та її виконавців. Під час цих зустрічей з'ясували низку моментів, що потребують удосконалення.

Як приклад голова профільного комітету навела випадки, коли заяви продовжують подавати і через 3 та більше місяців після руйнування, бо немає чітко прописаних на законодавчому рівні термінів подачі.

"Для нас принципово важливо, щоб механізм державної компенсації був максимально прозорим, ефективним та справедливим. На жаль, ми бачили окремі випадки, коли деякі громадяни намагаються використати програму "єВідновлення" заради власної наживи, саме тому важливо заборонити можливість подавати заяви і отримувати компенсацію тим, хто на момент пошкодження житла не були його власниками, а придбали постфактум саме заради компенсації", - зауважила нардеп.

Серед інших можливих пунктів покращення, виявлених під час публічних консультацій, Шуляк назвала:

* Необхідність визначити межі житла, пошкодження якого дозволяють претендувати на компенсацію. Зокрема, визначити статус земельної ділянки під приватним будинком, від права власності на який громадяни відмовились, отримавши сертифікат;

* Запровадження алгоритму оцінки стану житла, якщо пошкоджень зазнала не квартира, а багатоквартирний будинок за умови, якщо його стан впливатиме на можливість проживання у квартирі;

* Скасування для отримувача компенсації за знищене житло необхідності сплачувати пенсійний збір при купівлі нерухомості в обмін на житловий сертифікат "єВідновлення".

"Ми уважно вивчаємо запити громадян і намагаємось оперативно реагувати, запроваджуючи послуги, на які високий попит у суспільстві. Зокрема, коли з‘ясувалося, що потребує вдосконалення процедура подання заяв, ми ввели можливість подавати їх через ЦНАП або у нотаріуса, а не лише через Дію. Так само відчули запит на можливість подавати заяву у випадках, коли у житла декілька співвласників. Це теж вже можна зробити", - зазначила Шуляк.

Крім цього, окремим пунктом змін, необхідність запровадження яких неодноразово звучала від громадян, є можливість отримання компенсації за пошкоджене або зруйноване житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях. Більше того, у цьому напрямку вже почали працювати - реалізували пілотний проект "єВідновлення" в тимчасово окупованому Мелітополі, де мешканці пошкоджених і зруйнованих осель могли подавати заяви на компенсацію.

Збирання та аналіз інформації про стан житла - це перший важливий етап для розуміння поточної ситуації там, наголосила Шуляк, адже у комісій, які таку нерухомість обстежують, наразі немає можливості зробити це очно. Тому, будуть використовуватись інші види обстежень. Зокрема, технічні засоби - дистанційне зондування Землі, аерофотозйомка, супутникові знімки.

"Ми звертаємось до всіх громадян, чиє житло зазнало руйнувань внаслідок російської збройної агресії, повідомляти про це - подавати через Дію відповідні інформаційні повідомлення, на основі яких формується Реєстр пошкодженого і знищеного майна. Ми повинні розуміти масштаби руйнувань, оскільки від цього залежить наші відновлення і відбудова", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, з грудня 2023 року для українців, чиє житло було пошкоджене внаслідок бойових дій, з'явилася зможуть отримати допомогу для проведення не лише термінового ремонту, коли сума компенсації до 200 тис. грн), а і капітального ремонту своїх домівок.

Сума компенсації у цьому випадку може сягати до 500 тис. гривень.

Крім цього, з 1 січня подавати заяви на компенсацію "єВідновлення" можуть подавати ті українці, які здійснили ремонт свого пошкодженого житла за власний кошт.