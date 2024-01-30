З початку року українці взяли за програмою «єОселя» іпотеки на 1 мільярд

За січень 2024 року 575 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на 1 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Загалом від початку дії програми кредити вже отримали 6 900 родин на загальну суму 10,4 млрд грн.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 169 кредитів на 289 млн грн, серед яких:

* кредити під 3% отримали 88 військовослужбовців та силовиків, 12 педагогів, 11 медиків та 2 науковці;

* кредити під 7% отримали 43 українці без власного житла, 9 ВПО та 4 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (131 кредит) та у забудовника (35). Також 3 українці взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

* Київської області - 53;

* міста Києва - 42;

* Одеської області - 13;

* Львівської області - 11;

* Дніпропетровської області - 8.

