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З початку року українці взяли за програмою «єОселя» іпотеки на 1 мільярд
09:38 30.01.2024 |
За січень 2024 року 575 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на 1 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Загалом від початку дії програми кредити вже отримали 6 900 родин на загальну суму 10,4 млрд грн.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 169 кредитів на 289 млн грн, серед яких:
* кредити під 3% отримали 88 військовослужбовців та силовиків, 12 педагогів, 11 медиків та 2 науковці;
* кредити під 7% отримали 43 українці без власного житла, 9 ВПО та 4 ветерани.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (131 кредит) та у забудовника (35). Також 3 українці взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
* Київської області - 53;
* міста Києва - 42;
* Одеської області - 13;
* Львівської області - 11;
* Дніпропетровської області - 8.
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