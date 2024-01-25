Майже 300 родин уже обміняли житлові сертифікати за програмою «єВідновлення» на нове житло

Загальна сума, на яку 298 українських родин придбали нове житло за програмою "єВідновлення", вже перевищила 726 млн грн, ще на більш як 1,5 млрд грн забронювали власники виданих житлових сертифікатів за зруйноване житло, повідомила голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, станом на 24 січня українці подали 8974 заяви, і більш ніж половину (4774 заяви) вже опрацьовано, сформовано 2385 житлових сертифікатів "єВідновлення" на загальну суму 4,3 млрд грн.

"Ми бачимо, що за темпами опрацювання заяв динаміка (за цією частиною програми) дуже позитивна. Наприклад, етап компенсацій за пошкоджене житло стартував 1 травня 2023 року, наразі опрацьовано понад 75% заяв. А етап компенсацій за знищене житло стартував лише 1 серпня, при тому що встигли опрацювати вже більш як половину заяв. Ці цифри досить показові, адже люди розуміють - чекати на нове житло не треба буде роками, оскільки заявники, які подали заяви, наприклад, пів року тому, вже його придбали за кошти, надані державою", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що за пошкоджене внаслідок російської агресії житло держава погодила компенсації на загальну суму в 4 млрд грн, з яких 3,4 млрд грн власники такого житла вже отримали й 1 млрд грн уже витратили на необхідні товари та послуги з відновлення.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали одержувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташоване на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії".

Кабінет Міністрів на надання компенсацій за програмою "єВідновлення" у травні 2023 року виділив 4 млрд 433 млн 350,0 тис. грн, у листопаді - ще 1,5 млрд грн - на компенсацію пошкодженого та 2,5 млрд грн - на сертифікати за знищене майно.