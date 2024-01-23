Держмолодьжитло у 2023 р. уклало 415 договорів за програмами доступного житла

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) у 2023 році уклав із громадянами 415 договорів за програмами доступного житла на суму 736 млн грн, повідомила його пресслужба.

За даними відомства, за минулий рік видано 258 пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям і самотнім молодим громадянам, із них 167 кредитів на 240 млн грн профінансовано коштом статутного капіталу Держмолодьжитла, 91 кредит - коштом місцевих житлових програм.

Ще 157 кредитів отримали науковці, освітяни, працівники бюджетної сфери, учасники бойових дій, ВПО та інші категорії осіб. При цьому 94 кредити на 166,7 млн грн видано за програмою "Житлові приміщення для ВПО" коштом гранту уряду Німеччини через банк KfW, 12 кредитів на 20,8 млн грн профінансовано з державного бюджету, 51 кредит - за кошти місцевих бюджетів.

За всіма програмами у 2023 році житло придбали 52 сім'ї учасників АТО/ООС і 119 сімей ВПО, зазначено у пресрелізі.

За даними Держмолодьжитла, загальна сума виданих кредитів протягом 2023 року становила 736 млн грн. При цьому фінансування житлових програм із місцевих бюджетів зросло втричі порівняно з попереднім роком - до 192 млн грн. Серед лідерів реалізації програм - Харківська, Львівська, Черкаська, Полтавська, Житомирська, Закарпатська, Миколаївська області.

За час діяльності Держмолодьжитла з 1998 року укладено 42 тис. 563 тис. договорів за всіма програмами. Кредитний портфель фонду на сьогодні перевищує 3 млрд грн. Для участі в програмах зареєстровано 71,5 тис. українців.

Як повідомлялося, у травні 2023 року донори погодили надання додаткового гранту розміром EUR17 млн на реалізацію проєкту "Житлові приміщення для ВПО" у 2024 році. Проєкт фінансується коштом гранту уряду Німеччини, наданого в рамках міжурядової угоди через KfW.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року Держмолодьжитло уклало 471 договір про надання пільгових іпотечних кредитів за різними програмами, у 2021 році - 717 договорів.