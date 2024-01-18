За програмою єОселя цьогоріч планують видати 12 тисяч кредитів

У 2024 році у програмі єОселя планується розширити вибір житла і видати 12 тисяч кредитів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ПрАТ «Укрфінжитло» за результатами круглого столу, організованого спільно з Незалежною асоціацією банків України.

"Нашим завданням є розширити умови програми і ми вже це зробили. Останні зміни в Постанову КМУ №856 наберуть чинності 26 січня. Треба збільшувати вибір житла, причому саме на "первинці", аби програма більше працювала саме на відновлення економіки держави", - сказав голова правління компанії Євген Мецгер.

Він додав, що на 2024 рік за програмою єОселя планується видати близько 12 тисяч кредитів, а також суттєво збільшити частку клієнтів на первинному ринку нерухомості і відкрити більше можливостей для банків-партнерів.

Наразі в межах єОселі банками вже акредитовано 55 багатоквартирних будинків від 18 забудовників.

Як повідомлялося, програма єОселя почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank. Від початку дії програми кредити на придбання житла взяли вже 6 411 українських родин на майже 10 млрд грн.