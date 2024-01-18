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Медіанна вартість оренди квартир у Києві зросла на 10,5%, у Львові майже не змінилася - bird
13:52 18.01.2024 |
Медіанні ціни на оренду квартир у Києві зросли в усіх сегментах у січні, найбільше на двокімнатні квартири - на 10,5% порівняно з попереднім місяцем, тоді як у Львові зростання не перевищує 1,5%, свідчать дані команди iOS-додатку для оренди квартир Bird.
Згідно з пресрелізом, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири в столиці зросла в січні на 1,5% порівняно з груднем-2023, до 13 тис. грн; двокімнатної квартири - на 10,5%, до 18 тис. грн; трикімнатної - на 4,5%, до 30 тис. грн.
За даними аналітиків Bird, закриття метро в Голосіївському районі не вплинуло на вартість оренди і район зберігає третє місце за рівнем цін після традиційно Печерського та Шевченківського.
Водночас ціни на оренду у Львові суттєво не змінилися в січні. Так, медіани цін зросли не більше ніж на 1,5% у всіх сегментах і становили 15,6 тис. грн для однокімнатних квартир, 17,5 тис. грн для дво- і 19,8 тис. грн для трикімнатних.
Bird - перший застосунок для пошуку оренди квартир зі штучним інтелектом. Наразі - близько 300 тис. користувачів в App Store із рейтингом застосунку 4,9 бала.
До 2022 року Bird працював виключно в Києві. Зараз представлений також у Львові, Одесі, Харкові, Харкові, Дніпрі та в Лондоні. Планував також запуск у Варшаві.
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