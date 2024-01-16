Українці уклали 60 угод із купівлі житла за допомогою житлових сертифікатів - Мінвідновлення

Українці уклали вже 60 угод із купівлі житла з використанням житлових сертифікатів, виданих за програмою компенсацій за зруйноване через війну житло, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

Згідно з повідомленням, у роботі комісій при органах місцевого самоврядування понад 8 тис. заявок на компенсацію.

Як повідомлялося, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на купівлю будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, у яких є відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії". Середня ціна компенсації за зруйноване житло загалом в Україні становить 2 млн грн.