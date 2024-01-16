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АНАЛІТИКА

Оренда за рік подорожчала на 16%: де в Україні найдорожче житло

13:30 16.01.2024 |

Економіка

 

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 гривень. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2% до 12 731 гривні.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 7,4% до 11789 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 14,3% до 8 727 гривень. Столиця залишається на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Сумській (3 008 гривень) та Миколаївській (3 501 гривня) областях.

 

Відновлення ринку житла

Нагадаємо, за даними НБУ, ринок нерухомості України поступово відновлюється. Проте позитивні тенденції властиві лише вторинному ринку.

Разом з тим, дуже зросла привабливість та важливість оренди. Зріс попит на оренду, відповідно, серйозно відновилися ціни, особливо у Києві. Це призвело до того, що показник, що вказує на стан ринку, а саме співвідношення цін на купівлю нерухомості до цін оренди, повернувся до свого довгострокового середнього рівня, зазначили у НБУ.

Ціни на оренду

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у два рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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