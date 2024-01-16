Фінансові новини
- |
- 16.01.24
- |
- 20:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Оренда за рік подорожчала на 16%: де в Україні найдорожче житло
13:30 16.01.2024 |
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 гривень. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.
На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2% до 12 731 гривні.
Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 7,4% до 11789 гривень.
У Києві оренда подорожчала на 14,3% до 8 727 гривень. Столиця залишається на третьому місці за вартістю.
Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Сумській (3 008 гривень) та Миколаївській (3 501 гривня) областях.
Відновлення ринку житла
Нагадаємо, за даними НБУ, ринок нерухомості України поступово відновлюється. Проте позитивні тенденції властиві лише вторинному ринку.
Разом з тим, дуже зросла привабливість та важливість оренди. Зріс попит на оренду, відповідно, серйозно відновилися ціни, особливо у Києві. Це призвело до того, що показник, що вказує на стан ринку, а саме співвідношення цін на купівлю нерухомості до цін оренди, повернувся до свого довгострокового середнього рівня, зазначили у НБУ.
Ціни на оренду
Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у два рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Стратегія доходів: перехід до економіки воєнного часу чи гальмо її розвитку
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив підприємствам ОПК бронювати співробітників від мобілізації без обмежень
|Блокада кордону з Україною призупиняється до 1 березня - у Польщі підписали угоду
|Оприлюднено проект нового Трудового кодексу на заміну закону 1971 року
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Держгеокадастр визначив коефіцієнт індексації грошової оцінки земель за минулий рік
|Стратегія доходів: перехід до економіки воєнного часу чи гальмо її розвитку
|Польща обговорює з Києвом запровадження ліцензій на імпорт - ЗМІ
|ЄБА закликає уряд терміново відновити роботу ринку небезпечних відходів
|Рада розблокувала підписання закону про легалізацію медичного канабісу
|Рада провалила запровадження штрафів за порушення комендантської години
Бізнес
|ШІ вплине на 40 відсотків робочих місць у світі - МВФ
|Rakuten відкрив новий офіс у Києві
|ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях
|Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році
|Honda анонсувала новий логотип для електромобілів
|ASUS представила монітор ZenScreen Fold OLED MQ17QH з гнучким OLED-дисплеєм на 17.3"
|OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store