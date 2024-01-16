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За програмою «єОселя» пільгову іпотеку отримали понад 6,4 тисяч родин
22:50 15.01.2024 |
В Україні пільгові іпотечні кредити за програмою "єОселя" на майже 10 млрд грн вже отримали 6411 родин.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки.
"Від початку дії програми єОселя кредити на придбання житла взяли вже 6 411 українських родин на майже 10 млрд грн. При цьому понад 1000 родин отримали кредити на умовах масової іпотеки, яка з серпня минулого року доступна всім українцям, що не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Такі кредити надаються під 7%. Загалом, на умовах масової іпотеки банки вже видали українцям кредитів на майже 2 млрд грн", - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 88 кредитів на 134 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 55 військовослужбовців та силовиків, 8 педагогів, 9 медиків та 1 науковець та кредити під 7% отримали 15 українців без власного житла.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (66 кредитів) та у забудовника (21). Також 1 українець взяв кредит на купівлю квартири, яка будується.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області - 26, міста Києва - 9, Одеської та Сумської областей - по 6, а також Хмельницької, Рівненської та Вінницької областей - по 5.
Як повідомлялось, програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.
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