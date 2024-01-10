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Понад 500 українських сімей забронювали сертифікати на нові будинки за єВідновленням
16:41 10.01.2024 |
Українські сім'ї, які втратили свій будинок через російську агресію, вже найближчим часом зможуть переїхати до нового житла: вони забронювали 508 житлових сертифікатів на нові будинки за програмою "єВідновлення". Про це повідомляється на урядовому порталі.
Перший житловий сертифікат реалізувала родина із Гостомеля на початку січня. В обмін на нього отримала новий будинок у Бучі.
Щоб скористатися сервісом, необхідно повідомити про зруйноване майно в Дії та подати заяву про єВідновлення. Далі почекати, доки комісія органу місцевого самоврядування визначить суму компенсації, та одержати житловий сертифікат у застосунку.
Після цього вибрати нове житло, домовитися з продавцем, відкрити в Дії розділ "єВідновлення" та вкладку "Сертифікати на житло". Після цього натиснути - Забронювати кошти.
Протягом п'яти робочих днів до застосунку надійде підтвердження, що кошти заброньовані.
Тоді слід припинити право власності на знищене житло та оформити угоду купівлі-продажу.
"Протягом п'яти днів кошти надійдуть продавцю нерухомості - і ви є законним власником нового будинку", - пояснюють у Мінцифрі.
Українці вже подали понад 8000 заяв про зруйноване майно в Дії, щоб отримати компенсацію за програмою "єВідновлення" та придбати нову квартиру чи будинок.
Вже згенеровано понад 2 000 сертифікатів на суму понад 3,6 млрд грн.
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