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«єОселя»: Українці взяли кредити на купівлю житла на майже 10 мільярдів
17:29 08.01.2024 |
За перший тиждень 2024 року майже 100 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя". Від початку дії програми в жовтні 2022 року кредити отримали 6411 родин на загальну суму майже 10 млрд грн.
"Від початку дії програми "єОселя" кредити на придбання житла взяли вже 6 411 українських родин на майже 10 млрд грн. При цьому понад 1000 родин отримали кредити на умовах масової іпотеки, яка з серпня минулого року доступна всім українцям, що не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Такі кредити надаються під 7%. Загалом на умовах масової іпотеки банки вже видали українцям кредитів на майже 2 млрд грн. За перший тиждень нового року за програмою "єОселя" було видано майже 100 кредитів", - повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 88 кредитів на 134 млн грн, серед яких:
* кредити під 3% отримали 55 військовослужбовців та силовиків, 8 педагогів, 9 медиків та 1 науковець;
* кредити під 7% отримали 15 українців без власного житла.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (66 кредитів) та у забудовника (21). Також 1 українець взяв кредит на купівлю квартири, яка будується.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
* Київської області - 26;
* міста Києва - 9;
* Одеської та Сумської областей - по 6;
* Хмельницької, Рівненської та Вінницької областей - по 5.
Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.
Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, "Укрексімбанк" та Sense Bank.
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