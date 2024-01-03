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Св. Франциск Асізський
«Один із найменш ефективних податків»: з нерухомості зібрали 9,1 млрд грн за рік
16:55 03.01.2024 |
Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 9,1 млрд грн за 2023 рік. Дані опублікував голова парламентського комітету з податків Данило Гетманцев.
З житлової нерухомості зібрано 1,2 млрд грн податків, нежитлової - 7,8 млрд грн.
"Цей податок, напевно, один із найменш ефективних. Основна проблема - в ефективності адміністрування", - прокоментував Гетманцев у соцмережах.
За його словами, причинами такого стану є низький рівень співпраці органів місцевого самоврядування та податкової, а також недостатня робота місцевих громад щодо інвентаризації оподатковуваних об'єктів.
Податок на нерухоме майно, або як його називали податок на "зайві квадратні метри", було запроваджено у 2020 році.
Усі, у кого у володінні є квартира, площа якої перевищує 60 кв. м, будинок понад 120 кв. м або комбінована нерухомість більш ніж 180 кв. м, мають заповнити декларацію та сплатити податок.
Ставка податку - 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за один квадратний метр площі. У 2022 році ця ставка становила 97,50 грн, у 2023 році - 100,50 грн за "зайвий" квадратний метр.
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