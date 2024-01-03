Фінансові новини
- |
- 03.01.24
- |
- 21:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні почала працювати система житлових сертифікатів: є перша угода
15:57 03.01.2024 |
В Україні вперше реалізували сертифікат на нове житло замість знищеного росіянами, повідомив у середу віцепрем'єр, міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
"Родина з Гостомеля обрала будинок у Бучі на Київщині й впродовж найближчого місяця планує переїзд у нове житло. Важливо, що зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка прийняла рішення повернутися в Україну з евакуації", - розказав він у Facebook.
Загалом сформовано вже 1826 житлових сертифікатів, з них на 400 заброньовані гроші для купівлі нового житла.
За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість.
Паралельно триває виплата державної грошової допомоги на ремонти - єВідновлення. За нею вже виплатили 2,4 млрд грн для 32 000 родин на термінові ремонти і 900 млн грн для 3000 родин на капітальні ремонти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Розмноження хаосу. Навіщо Зеленський знову заговорив про вибори
|Деревообробники поскаржилися в Офіс президента і Кабмін на блокування роботи підприємств
|Ексгенерал СБУ Андрій Наумов вийшов з сербської в'язниці
|У Туреччині вирішили не пропускати тральщики, які Британія передала для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Енергетики вже відновили 2 гігавати потужностей, пошкоджених минулої зими - Галущенко
|USAID виділить 270 млн грн на програму з розвитку потужностей із доопрацювання, сушіння та зберігання зерна
|Податківці взялися перевіряти продавців товарів на майданчику OLX
|«Один із найменш ефективних податків»: з нерухомості зібрали 9,1 млрд грн за рік
|Податкова пільга на продаж електронних книг обійшлася державі в 1,3 млрд грн
|Україна в грудні 2023 року експортувала рекордні 672 тис. тонн соняшникової олії
Бізнес
|Соцмережа X може збанкрутувати цьогоріч – прогноз FT
|Спадкоємиця імперії L'Oreal стала першою жінкою зі статком понад $100 млрд
|Xiaomi заявила, що її SU7 EV технологічніший за Tesla і перевершує Porsche
|У чергах на кордонах України - понад 5600 вантажівок
|У США тимчасово скасували заборону на продаж низки моделей Apple Watch
|The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft через використання матеріалів видання для навчання ШІ
|Експерт попереджає про небезпеку ділитися секретами з чат-ботами на кшталт ChatGPT