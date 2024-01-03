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В Україні почала працювати система житлових сертифікатів: є перша угода

15:57 03.01.2024 |

Економіка

В Україні почала працювати система житлових сертифікатів: є перша угода

 

В Україні вперше реалізували сертифікат на нове житло замість знищеного росіянами, повідомив у середу віцепрем'єр, міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Родина з Гостомеля обрала будинок у Бучі на Київщині й впродовж найближчого місяця планує переїзд у нове житло. Важливо, що зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка прийняла рішення повернутися в Україну з евакуації", - розказав він у Facebook.

Загалом сформовано вже 1826 житлових сертифікатів, з них на 400 заброньовані гроші для купівлі нового житла.

За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість.

Паралельно триває виплата державної грошової допомоги на ремонти - єВідновлення. За нею вже виплатили 2,4 млрд грн для 32 000 родин на термінові ремонти і 900 млн грн для 3000 родин на капітальні ремонти.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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