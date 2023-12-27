Держава почала виплачувати компенсації за знищене росіянами житло

З 27 грудня держава починає виплачувати компенсації за знищене росіянами житло, повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Кожен, хто вже отримав житловий сертифікат, через застосунок Дія може забронювати гроші для купівлі будинку або квартири.

Це потрібно робити безпосередньо перед купівлею житла, бо на оформлення угоди дають тільки 30 днів. Якщо не встигнути за цей час, треба буде повторно подавати заяву на бронювання грошей.

До укладання угоди про купівлю житла за сертифікатом потрібно припинити право власності на той об'єкт нерухомості, який був зруйнований. Це можна зробити у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора, або в ЦНАПі.

Державну компенсацію можна використати для придбання будь-якої квартири чи будинку як на первинному ринку нерухомості, так і на вторинному, в будь-якому регіоні країни, незалежно від того, де розташована зруйнована нерухомість.

Якщо вартість житла вища, ніж сума сертифіката, різницю потрібно буде доплатити з власних грошей. Якщо менша - колись у майбутньому (після отримання репарацій від Росії) можна буде отримати решту.

Сертифікати можна об'єднати для придбання одного об'єкта нерухомості.

За даними Мінінфраструктури, станом на 27 грудня сформовано 1636 сертифікатів на суму понад 3 млрд грн. Компенсації платитимуть у межах наявних грошей на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до його закриття.