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Собівартість будівництва в Україні зросла на 20% у 2023 р. - експерт

20:09 26.12.2023 |

Економіка

 

Собівартість будівництва за 2023 рік зросла до 20%, що вплине на зростання цін у 2024 році, повідомила керівниця департаменту продажів Greenville Kyiv Сусанна Караханян у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Собівартість будівництва всюди зросла приблизно на 15-20%, наші проєкти не виняток. Це вплине на вартість квадратного метра: за наступний рік ціни зростуть, проте не критично, тому що девелопери намагаються підтримувати попит", - сказала вона.

Нині в житловому комплексі Greenville на Печерську вартість квадратного метра в готовому будинку в середньому становить 2,4 тис. у. о., а в споруджуваному - 2 тис. у. о. У Greenville Park середня ціна квадратного метра на стадії будівництва - 1,9 тис. у. о.

За словами Караханян, 2023 року продажі, попит, будівництво, логістичні та оперативно-виробничі процеси адаптувалися до умов воєнного стану. У другій половині року помітно зріс попит: люди почали повертатися в Україну.

"У ЖК Greenville на Печерську восени цього року ми здали в експлуатацію дві нові секції, а наступного року плануємо починати ще одну. На об'єкті Greenville Park ми цього року майже завершили всі монолітні роботи - динаміка будівництва висока, незважаючи на всі перешкоди воєнного часу", - сказала вона.

За спостереженнями експерта, нині умови на ринку диктує покупець, девелопери підлаштовуються під інвесторів. Збільшився термін укладення угоди, наразі цей процес займає місяць і більше, покупці шукають найбільш вигідні для себе умови. Також інвестори не готові вкладати кошти в проєкти на ранніх стадіях будівництва, оцінюючи ризики. У пріоритеті квартири в будинках на фінальних етапах або готових. Якщо раніше покупці розглядали купівлю житла як вдалу інвестицію для збереження коштів або прибутку, то нині квартири купують насамперед для себе й сім'ї.

Загалом під час вибору житла увага покупця зосереджена на трьох аспектах: безпека, функціональність, раціональне планування.

"Роблять вибір на користь проєктів із підземним паркінгом (що слугує укриттям), віддалених від військово-промислових об'єктів. Звісно, інвестор також звертає увагу на конструктивні переваги комплексу, якість будівельних матеріалів", - сказала Караханян.

Як повідомляється на Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, сертифікат про прийняття в експлуатацію двох секцій ЖК Greenville на Печерську видано 29 вересня 2023 року. У них загалом 250 квартир. Будівля має 23 поверхи плюс чотири підземні, її загальна площа - 34,85 тис. кв. м, житлова - 21,083 тис. кв. м. Зазначено, що кошторисна вартість об'єкта, прийнятого в експлуатацію, - 354 млн 968,37 тис.грн.

Згідно з даними порталу новобудов ЛУН, девелопер проєкту, Greenville, працює з 2007-го, за цей час здано в експлуатацію 26 житлових будинків, шість у процесі будівництва.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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