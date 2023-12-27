За програмою «єОселя» пільгову іпотеку отримали понад 6 тисяч родин

В Україні пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» на понад 9 млрд грн вже отримали 6073 родини.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки.

«Завдяки програмі доступного кредитування єОселя ще більше українських родин змогли покращити житлові умови. На сьогодні іпотечні угоди оформлено вже більш ніж на 9 млрд грн. Зокрема, за минулий тиждень видано 262 кредити на суму 422,1 млн грн», - зазначила заступник міністра економіки Надія Бігун.

Так, за минулий тиждень кредити під 3% отримали: 136 військовослужбовців та силовиків, 25 педагогів, 20 медиків, 5 науковців.

Крім того, кредити під 7% отримали: 73 українці без власного житла, 2 ВПО та 1 ветеран.

Найбільше іпотечних кредитів взяли жителі: міста Києва - 65, Київської - 52, Львівської - 15, Вінницької і Хмельницької - по 13, Рівненської, Одеської та Волинської областей - по 10.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (204 кредити) та у забудовника (50 кредитів). Також 8 українців взяли кредити на купівлю житла в обʼєктах що зводяться.

Як повідомлялось, програма єОселя почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.