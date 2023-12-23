За програмою єОселя тепер можна купувати і житлові будинки

Кабінет Міністрів вніс зміни до програми надання пільгових іпотечних кредитів єОселя, учасники програми зможуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки (таунхуси).

Як передає Укрінформ, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 22 грудня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Від початку дії програми кредити на придбання житла взяли вже майже 6000 українських родин. Щоб зробити умови надання пільгових іпотечних кредитів ще більш прийнятними для позичальників Мінекономіки після консультацій з «Укрфінжитлом» та банками-партнерами розробило відповідні зміни, розширивши можливості для кредитування об'єктів нерухомості. Відтепер, позичальники зможуть купувати не тільки квартири в багатоквартирних будинках, а й приватні будинки або таунхауси після введення їх в експлуатацію, але не старіших за три роки», - сказала перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

При купівлі житлових будинків, виключенням будуть дачні та садові будинки, або будинки збудовані на ділянках відмінних від земель житлової та громадської забудови.

Також збільшена гранична норма надання кредиту за програмою єОселя при купівлі будинків. Нормативна площа житлового будинку, що надається для сім'ї з однієї особи (одинока особа), становитиме не більш як 62,5 кв. метра загальної площі та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім'ї. Тобто родина із трьох людей зможе отримати кредит на купівлю будинку площею до 104,5 кв. метрів.

Крім того, приведено до реалій ринку граничну вартість квадратного метру у тому чи іншому населеному пункті. Так, зменшено граничну вартість житла для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків. Коефіцієнт відношення до опосередкованої вартості будівництва одного квадратного метру змінено з 2,5 до 2. В той же час було збільшено з 1 до 1,7 коефіцієнт для населених пунктів що мають населення менш як 100 тисяч. Це підвищує соціальну спрямованість програми.

Ще одна зміна стосується ветеранів, загиблих та отримавших інвалідність внаслідок війни, а також членів їх сімей. Для цих категорій буде діяти дозвіл на придбання квартири в багатоквартирному будинку, прийнятому в експлуатацію раніше ніж за 10 років до дати укладення договору, якщо такий об'єкт нерухомості розташований в м. Києві або в обласному центрі, та без обмежень по даті експлуатації в інших населених пунктах.

Урядова постанова також уточнює поняття «військові ризики», передбачає можливості страхування житла за ціною придбання, та вводить обмеження можливості повторної участі громадян в програмі єОселя.

Також, постанова вносить зміни щодо встановлення можливості оплати отримувачем компенсації різниці, що перевищує розмір грошової суми, зазначеної у житловому сертифікаті, за власний рахунок або за рахунок кредитних коштів. Цей механізм буде застосовуватись у випадку, коли житло купуватиметься з використанням житлового сертифіката за програмою єВідновлення.

Як повідомлялось, програма єОселя почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.