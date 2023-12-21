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АНАЛІТИКА

Середні ціни на первинному ринку нерухомості Києва до кінця 2023 року становлять $1938/кв. м - City One Development

12:26 21.12.2023 |

Економіка

 

Середні ціни на первинному ринку нерухомості Києва наприкінці грудня 2023 року становлять $1938/кв. м, що на 5% нижче, ніж рік тому, і на 1,5% нижче від довоєнних показників, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі інвестиційно-девелоперської компанії City One Development.

Як зазначено у звіті, середня ціна по Києву на первинному ринку протягом першого воєнного року зросла на 4%, курс долара зріс із 27 до 37 грн/$. У 2023 році курс долара залишився стабільним на рівні 36,6 грн/$ за курсом НБУ. Однак не всі забудовники змогли зберегти 2023 року активні темпи будівництва, продаж на ринку значно скоротився порівняно з довоєнним рівнем. За перше півріччя 2023 року ціни відкотилися на 4%, за друге півріччя - на 1%.

Зменшення середньої ціни на ринку відбулося переважно за рахунок дорогих сегментів: преміум-клас знизив доларові ціни на 12%, до $4080, бізнес-клас - на 7%, до $2363.

Бюджетні сегменти демонструють більшу стійкість і збереження попиту в кризових умовах. Ціна зростає мірою підвищення рівня готовності проєктів. За результатами року ціни на економ-клас зросли на 5%, до $1113; комфорт-клас на 2%, до $1378.

Обсяг ринку на далі скорочуватиметься. Частина об'єктів (близько 20%) так і не відновила будівництво і продаж після початку війни, деякі об'єкти вже розпродані, нові не виходять на ринок.

Згідно з аналітичною базою City One Development, за два роки кількість об'єктів скоротилася на 23% - зі 192 ЖК наприкінці 2021-го до 147 до кінця 2023 року. Скорочення кількості представлених об'єктів відбувається в усіх сегментах первинного ринку.

У загальному обсязі пропозицій уже майже половина проєктів позиціонується в класі комфорту (46%). В економ-класі позиціонується лише кожен десятий об'єкт у Києві (10%). Частки бізнес-класу (35%) і преміум-класу (9%) залишаються стабільними.

Найбільша кількість і найдорожчі ЖК будуються в правобережних центральних і прицентральних районах міста - Печерському, Шевченківському, Голосіївському та Подільському.

У дослідженні наголошується, що зменшений попит на первинну нерухомість під час війни сконцентрувався на найбільш ліквідних об'єктах, на тих, що активно будуються і за своїми параметрами приваблюють платоспроможних клієнтів.

City One Development - інвестиційно-девелоперська компанія, що реалізує комплекс послуг у сфері створення та розвитку об'єктів нерухомості. Серед проєктів компанії в столиці "Новопечерські Липки", "Бульвар Фонтанів", "Святобор". Портфель реалізованих проєктів налічує понад 900 тис.кв.м, на етапі будівництва - 600 тис.кв.м.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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