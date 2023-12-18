Пільгову іпотеку за програмою «єОселя» отримали вже понад 5,6 тисячі родин

В Україні пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» на 8,3 млрд грн вже отримали понад 5,6 тис. родин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Від початку дії програми єОселя кредити на придбання житла взяли вже понад 5600 українських родин на 8,3 млрд грн. 830 родин отримали кредити на умовах масової іпотеки, яка доступна всім українцям, що не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Такі кредити надаються під 7%. Лише за минулий тиждень третина виданих кредитів були саме під 7%. Загалом, на умовах масової іпотеки банки видали українцям кредитів на майже 1,5 млрд грн" - зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 197 кредитів на 325 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 103 військовослужбовці та силовики, 12 педагогів, 10 медиків та 2 науковці, кредити під 7% отримали 65 українців без власного житла,3 ВПО, 2 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (142 кредити) та у забудовника (47). Також 8 українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області - 45, міста Києва - 44, Львівської області - 19, Одеської, Рівненської областей - по 11 та Вінницької області - 9.

Як повідомлялося, програма "єОселя" запрацювала в жовтні 2022 року; її реалізовують Мінекономіки, Мінцифри, Укрфінжитло та Дія.