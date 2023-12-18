Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пільгову іпотеку за програмою «єОселя» отримали вже понад 5,6 тисячі родин

10:20 18.12.2023 |

Економіка

Пільгову іпотеку за програмою «єОселя» отримали вже понад 5,6 тисячі родин

 

В Україні пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» на 8,3 млрд грн вже отримали понад 5,6 тис. родин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Від початку дії програми єОселя кредити на придбання житла взяли вже понад 5600 українських родин на 8,3 млрд грн. 830 родин отримали кредити на умовах масової іпотеки, яка доступна всім українцям, що не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Такі кредити надаються під 7%. Лише за минулий тиждень третина виданих кредитів були саме під 7%. Загалом, на умовах масової іпотеки банки видали українцям кредитів на майже 1,5 млрд грн" - зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 197 кредитів на 325 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 103 військовослужбовці та силовики, 12 педагогів, 10 медиків та 2 науковці, кредити під 7% отримали 65 українців без власного житла,3 ВПО, 2 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (142 кредити) та у забудовника (47). Також 8 українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області - 45, міста Києва - 44, Львівської області - 19, Одеської, Рівненської областей - по 11 та Вінницької області - 9.

Як повідомлялося, програма "єОселя" запрацювала в жовтні 2022 року; її реалізовують Мінекономіки, Мінцифри, Укрфінжитло та Дія.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,1924
  0,1713
 0,46
EUR
 1
 40,5918
  0,0796
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0895  0,00 0,01 37,6508  0,01 0,04
EUR 40,3128  0,06 0,14 41,1264  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1700  0,13 0,35 37,1950  0,13 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес