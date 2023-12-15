Обсяг нового будівництва житла за 9 міс. скоротився на 39% - Держстат

Загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), у січні-вересні 2023 року скоротилася на 39% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 3,17 млн кв. м, повідомила Державна служба статистики.

За даними статвідомства, за дев'ять місяців загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків становила 3 млн 60,3 тис. кв. м (96% загального обсягу). Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках становила 35,2 тис., що в 1,9 раза менше, ніж минулого року.

У Києві за зазначений період загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 54,7% проти січня-вересня-2022 - до 296,1 тис. кв. м; у Київській області - на 68,2%, до 468,3 млн кв. м; у Львівській - на 24,9%, до 579,1 тис. кв. м; у Хмельницькій - на 25,2%, до 199 тис. кв. м.

Суттєве скорочення обсягів також показали Рівненська (на 80%, до 30,1 тис. кв. м), Волинська (на 77%, до 97 тис. кв. м), Тернопільська (на 66,5%, до 67,9 тис. кв. м) та Одеська (на 59,2%, до 92,9 тис. кв. м) області.

Найбільше зростання обсягів нового будівництва в січні-вересні 2023 року зафіксовано в Чернівецькій області (+326,4% до минулого року, до 199 тис. кв. м), Івано-Франківській (+281%, до 413,7 тис. кв. м), Дніпропетровській (+131,2%, до 103 тис. кв. м), Вінницькій (+40,4%, до 145,8 тис. кв. м) і Закарпатській (+15,3%, до 124,7 тис. кв. м) областях.

В інших областях України обсяг нового будівництва за зазначений період становив менше ніж 100 тис. кв. м, або ж дані відсутні.

Держстат нагадує, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.