Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 9 міс.-2023 збільшився на 42,9% - Держстат

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-вересні 2023 року збільшився на 42,9% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 96 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у вересні-2023 обсяг будівельних робіт перевищив показник вересня-2022 на 26%, а попереднього місяця - на 1,1%.

Як повідомив Держстат, у січні-вересні 2023 року до аналогічного періоду 2022-го скорочення обсягів будівництва спостерігалося в сегменті житла - на 4,3%. Водночас у нежитловому та інженерному будівництві зафіксовано зростання обсягів - на 14,1% і 34,4% відповідно.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції у вересні-2023 в житловому будівництві становили 47,2%, у нежитловому - 78,2%, в інженерному - 92,1%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 51%, 90,1% і 113,9% відповідно.

Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт становила 39,5%, ремонту - 38,4%, реконструкції та технічного переоснащення - 22,1%.

Держстат зазначає, що публікація даних була відкладена через воєнний стан. Статдані наведено без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.