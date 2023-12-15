Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 9 міс.-2023 збільшився на 42,9% - Держстат

15:41 15.12.2023 |

Економіка

 

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-вересні 2023 року збільшився на 42,9% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 96 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у вересні-2023 обсяг будівельних робіт перевищив показник вересня-2022 на 26%, а попереднього місяця - на 1,1%.

Як повідомив Держстат, у січні-вересні 2023 року до аналогічного періоду 2022-го скорочення обсягів будівництва спостерігалося в сегменті житла - на 4,3%. Водночас у нежитловому та інженерному будівництві зафіксовано зростання обсягів - на 14,1% і 34,4% відповідно.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції у вересні-2023 в житловому будівництві становили 47,2%, у нежитловому - 78,2%, в інженерному - 92,1%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 51%, 90,1% і 113,9% відповідно.

Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт становила 39,5%, ремонту - 38,4%, реконструкції та технічного переоснащення - 22,1%.

Держстат зазначає, що публікація даних була відкладена через воєнний стан. Статдані наведено без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,0211
  0,0298
 0,08
EUR
 1
 40,5122
  0,0992
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0870  0,03 0,07 37,6370  0,05 0,13
EUR 40,3693  0,23 0,56 41,2233  0,34 0,84

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0400  0,08 0,22 37,0600  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес