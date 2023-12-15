Фінансові новини
- |
- 15.12.23
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за 9 міс.-2023 збільшився на 42,9% - Держстат
15:41 15.12.2023 |
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-вересні 2023 року збільшився на 42,9% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 96 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).
За даними статвідомства, у вересні-2023 обсяг будівельних робіт перевищив показник вересня-2022 на 26%, а попереднього місяця - на 1,1%.
Як повідомив Держстат, у січні-вересні 2023 року до аналогічного періоду 2022-го скорочення обсягів будівництва спостерігалося в сегменті житла - на 4,3%. Водночас у нежитловому та інженерному будівництві зафіксовано зростання обсягів - на 14,1% і 34,4% відповідно.
За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції у вересні-2023 в житловому будівництві становили 47,2%, у нежитловому - 78,2%, в інженерному - 92,1%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 51%, 90,1% і 113,9% відповідно.
Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт становила 39,5%, ремонту - 38,4%, реконструкції та технічного переоснащення - 22,1%.
Держстат зазначає, що публікація даних була відкладена через воєнний стан. Статдані наведено без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
|Орбан заблокував нові бюджетні видатки ЄС з 50 млрд для України: буде новий саміт у січні
|Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
|Лідери ЄС підтримують збільшення фонду, з якого допомагають Україні зброєю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фон дер Ляєн: Найближчими днями Україні буде виділено останні до 2023 р. EUR1,5 млрд макрофіну
|Німецький уряд виділяє пакет допомоги Україні з генераторами, обігрівачами і наметами
|«Укрзалізниця» виставить на аукціони понад дві тисячі зерновозів
|«Укрзалізниця» вперше збудувала адаптований для європейської колії зерновоз
|Обсяг нового будівництва житла за 9 міс. скоротився на 39% - Держстат
|На соцвиплати цьогоріч спрямовано ₴408 мільярдів - Мінфін
Бізнес
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
|Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot