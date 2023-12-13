Повідомлень про початок будівництва подано вдвічі більше у 2023 році - ДІАМ

У 2023 році подано 23 287 повідомлень про початок будівництва, що на 49,4% більше, ніж у 2022 році, повідомив голова Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) Олександр Новицький.

"Загалом ДІАМ опрацював близько 70 тис. документів усіх класів наслідків, що на 40% більше, ніж 2022 року", - повідомив Новицький під час підсумкової зустрічі команди Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у вівторок.

Дозволів на початок будівельних робіт (СС2 і СС3 категорії складності) опрацьовано 1902, що на 22,5% більше, ніж у 2022 році.

"За рахунок підвищення рівня сервісу, надання консультацій учасникам ринку, суттєво зменшилася, майже на 11%, кількість відмов на надання дозволів. Що стосується сертифікатів введення в експлуатацію, зниження відмов ще вище, майже вдвічі", - зазначив він.

Що стосується декларацій про введення в експлуатацію (СС1), то їх 2023 року подано на 30% більше - 29 113.

Посадовець перелічив впроваджені у 2023 році ініціативи, які спрямовані на підвищення якості сервісу та зменшення корупційних ризиків.

"Ми розпочали авторозподіл інспекторів для проведення огляду та введення об'єктів в експлуатацію. Тепер це абсолютно незалежний від людського фактора процес, система рандомно визначає за рівнем навантаження, який з інспекторів поїде на об'єкт", - зазначив він.

Крім того, запущено автореєстрацію повідомлень про початок будівельних робіт (СС1), автоматичні перевірки пакета документів під час отримання дозволів (для СС2 і СС3 рівнів складності). За словами Новицького, це значно знизило кількість відмов.

ДІАМ у 2024 році планує активізувати роботи з мобільними застосунками.

"Один із проєктів на базі "Дії". Ми хочемо впровадити послугу реєстрацій, подання заяв про повідомлення про старт робіт і декларації про введення в експлуатацію (для об'єктів СС1 - ІФ-У). Щоб людина нікуди не йшла, а могла у своєму телефоні заповнити, подати повну заявки і за день-два отримати документи. При збільшенні реєстрацій (у 2023 році) це наша мета на наступний рік, щоб люди могли автоматично отримувати зареєстровані документи", - додав Новицький.