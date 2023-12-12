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Україна розширює доступні інструменти страхування військових ризиків для експортерів
11:17 12.12.2023 |
Мінекономіки спільно з міжнародними страховиками обговорила реалізацію перших проєктів щодо механізму здешевлення страхування морських перевезень в територіальних водах України, а також розширення подібних механізмів на інші види експорту.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Спільно зі страховим ринком ми вже реалізуємо перші проєкти у частині механізму здешевлення страхування морських перевезень у територіальних водах України. Для нас це дуже важливо, адже сприятиме безпеці морських перевезень і збільшенню обсягів українського експорту. Страхування суден - один із найскладніших проектів, в якому задіяні десятки зацікавлених учасників. Це яскраво демонструє, що міжнародний страховий ринок готовий працювати в Україні», - сказала перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко
Воа зазначила, що подальші спільні кроки будуть направлені на розширення впровадження подібних страхових інструментів для інших видів експорту.
Як повідомлялось, новий механізм страхування морських перевезень у територіальних водах України дозволить здешевити вартість страхування зерна приблизно на 2,5% від вартості страхового тарифу, що у свою чергу дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100-140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4,0 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані аграріям, як у вигляді збільшення ціни придбання, так і на додаткову закупівлю.
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