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За програмою «єОселя» пільгову іпотеку отримали вже майже 5,5 тисячі родин
17:43 06.12.2023 |
Пільгові іпотечні кредити за програмою «єОселя» на понад 8 млрд грн вже отримали 5,5 тис. родин, з яких 206 - минулого тижня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
"Від початку дії програми єОселя українці вже взяли іпотечних кредитів на понад 8 млрд грн. Майже 5,5 тис. родин змогли придбати за підтримки держави нову квартиру. 65% іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 12% - педагоги та науковці, 9% - медики», - зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.
Крім того, за інформацією Мінекономіки, ще 14% кредитів на придбання житла було видано українцям на умовах масової іпотеки - під 7%.
Зокрема, минулого тижня українці отримали 206 кредитів на 308 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали 104 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 17 медиків та 5 науковців. Кредити під 7% отримали 53 українці без власного житла, 7 ВПО, 2 ветерани.
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