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Україна вже експортувала понад 13,4 мільйона тонн зернових
15:43 04.12.2023 |
Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня по 4 грудня 2023 року) експортувала 13,402 млн т зернових та зернобобових.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що у поточному МР Україна вже експортувала: 5,925 млн т пшениці, 876 тис. т ячменю, 0,9 тис. т жита та 6,467 млн т кукурудзи.
Для порівняння з 1 липня по 5 грудня 2022/2023 МР Україна експортувала 18,276 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 6,929 млн т пшениці, 1,482 млн т ячменю, 12 тис. т жита та 9,79 млн т кукурудзи.
За перші 4 дні грудня 2023 року Україна експортувала 305 тис. т зернових та зернобобових (за перші 5 днів грудня торік - 393 тис. т), у тому числі: 16 тис. т пшениці (у грудні торік 159 тис. т), 2 тис. т ячменю (15 тис. т) та 287 тис. т кукурудзи (217 тис. т). У грудні цього року та торік Україна не експортувала жито.
У 2023/2024 МР Україна експортувала 50,4 тис. т борошна (з 1 липня по 5 грудня 2022/2023 МР було експортовано 56,9 тис. т).
Як повідомляв Укрінформ, Україна експортувала у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) майже 49 млн т зернових та зернобобових.
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