Сольський: Відкладати «на потім» земельну реформу не варто, її треба посилювати

Переносити «на потім» подальші кроки у межах земельної реформи не варто, навпаки - реформа має посилюватися.

Таку думку під час публічної дискусії «Ринок земель в Україні: стан, ефективність, прозорість» висловив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає кореспондент Укрінформу.

За словами урядовця, земельну реформу позитивно характеризує те, що впродовж кількох років втілення про неї мало говорять. Це означає, що від самого початку було обрано робочий та ефективний варіант відкриття і функціонування ринку землі, хоча свого часу це й викликало бурхливі дискусії.

«Реформа дуже прозора, все, що відбувається з ринком землі, видно щодня в усіх реєстрах, до роботи яких ні в кого немає жодних питань. Із самого початку унеможливлено будь-які корупційні ризики. Адже законодавці не повелися на демагогію й популізм та не підтримали положень про першочергове право володіння для місцевої громади чи для держави, про необхідність величезної кількості погоджень і так далі. Цього нічого немає. І, як показав досвід, ринок розумніший за чиновників та політиків, тож сам усе регулює», - наголосив Сольський.

Він нагадав, що для більшості українців - навіть тих, хто стежить за ситуацією в цій галузі, - майже непомітним було те, що за час втілення земельної реформи до неї кілька разів вносили законодавчі зміни, пов'язані, передовсім, зі спрощенням процедур.

«Відкладати, переносити «на потім» подальші кроки у межах земельної реформи не варто, навпаки - реформа має посилюватися», - переконаний міністр агрополітики.

Саме відкриття ринку землі, за його словами, є досягненням тільки у наших очах. Для світу це не досягнення, а елементарна та звична річ.

«Це неначе ми вийшли з печери і побачили ґрунтову доріжку. А до асфальтованої дороги ще треба дійти. І точно не треба повертатися назад у печеру, хоча там було тепло та здавалося, що комфортно. Треба йти тільки вперед», - проілюстрував свою думку урядовець.

Будь-які емоції, заяви про відкладення тих чи інших етапів реформи неактуальні, вважає Сольський. Навпаки, ми маємо швидше рухатися до поставленої мети. Це вигідно як із точки зору власного розвитку, так і для приходу реальних інвестицій та формування цікавого середовища для бізнесу.

За словами міністра, за рік в Україні продається лише 0,3% землі. Сольський стверджує, що це стало відповіддю скептикам, які прогнозували, що започаткування реформи призведе до масового скуповування української землі.

Як повідомлялось, із 1 січня 2024 року стартує другий етап відкриття ринку земель із залученням основних гравців - юридичних осіб, які зможуть отримати у власність не більше 10 тис. га в одні руки. Очікуваний вплив цього кроку на розвиток економіки - 1 - 2,7% ВВП щорічно впродовж наступних трьох років.

Водночас низка галузевих асоціацій та фермерських об'єднань звернулась до Президента з проханням відтермінувати початок другого етапу реформи, пояснюючи це відсутністю коштів для придбання землі у дрібних та середніх товаровиробників, які не зможуть конкурувати з агрохолдингами.