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Введення житла в Україні за 9 міс.-2023 р. збільшилося на 13% - Держстат

23:23 28.11.2023 |

Економіка

 

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-вересня 2023 року збільшилося на 13%, як порівняти з аналогічним періодом 2022 року, - до 5 млн 451,7 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у містах від початку року введено в експлуатацію 3 млн 258,4 тис. кв. м житла (59,8% від загального обсягу), у сільській місцевості - 2 млн 193,3 тис. кв. м.

Загалом за звітний період в експлуатацію введено 66,5 тис. квартир, що на 9,2% більше, ніж у січні-вересні 2022 року. Водночас 16 тис. квартир було введено в одноквартирних будинках, 50,5 тис. - у багатоквартирних.

За підсумками дев'яти місяців найбільше житла введено в Київській області (понад 1 млн кв. м, 18,5% від загального обсягу), у Києві (837,9 тис. кв. м, 15,4%), Львівській області (542,3 тис. кв. м), Вінницькій (506,8 тис. кв. м), Івано-Франківській (402,3 тис. кв. м) і Закарпатській (263,1 тис. кв. м).

Згідно зі статданими, зростання обсягів введення житла зафіксовано в усіх регіонах України, крім п'яти областей. Найбільший приріст проти минулого року показала Харківська область, де в січні-вересні введено 186,4 тис. кв. м, що на 385,8% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Водночас у п'ятьох областях зафіксовано падіння обсягів уведеного житла. Зокрема, в Одеській області введено 217,6 тис. кв. м, що на 57,2% менше, ніж у січні-вересні 2022 року, у Полтавській - 105 тис. кв. м (-46,8%), Запорізькій - 7,9 тис. кв. м житла (-25,3%), Чернігівській - 47,2 тис. кв. м (-21,6%), у Житомирській - 79,5 тис. кв. м (-11,1%).

Дані наведено з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, нагадує Держстат. Також інформацію наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.

Як повідомлялося, введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками 2022 року скоротилося на 37,8% порівняно з 2021 роком - до 7 млн 110,2 тис. кв. м.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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