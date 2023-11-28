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Кількість суден у порту «Рені» зросла в 4,3 раза
20:55 27.11.2023 |
Кількість суден у порту "Рені" (Одеська обл.), згідно з даними застосунку для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic, у понеділок зросла в 4,3 раза - до 43 од.
Очікується прибуття ще 11 суден.
Крім того, цього дня в порту "Ізмаїл" (Одеська обл.) було 22 судна. Очікувалося прибуття ще одного судна. Минулого понеділка в цьому порту перебували 28 суден.
Як повідомлялося, через складні погодні умови в одеському регіоні ускладнилася обробка вантажів у морських портах. Зокрема, в Одеському порту тривало розчищення терміналів, очікувалося відновлення електроживлення. У порт "Південний" електроживлення подавалося з перебоями, зачищали під'їзні шляхи і території. При цьому вантажі в порту оброблялися. У порту "Чорноморськ", незважаючи на ускладнення з вивантаженням через перебої в електроживленні та погодні умови, обробку вантажів проводили. У порту "Ізмаїл" обробку вантажів після короткої перерви було відновлено, проте відмічалися труднощі під час підвезення вантажів.
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