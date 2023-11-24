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АНАЛІТИКА

Фінляндія виділила 3 млн євро на підтримку експорту зерна з України

 

Фінляндія виділила 3 млн євро на підтримку експорту українського зерна у країни, що найбільш залежать від нього, а також розмінування полів в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі МЗС Фінляндії.

2 млн євро з пакету надаються як гуманітарна допомога на ініціативу Grain From Ukraine, яку реалізовує Всесвітня продовольча програма - для постачання українського зерна до найбідніших країн. Загалом до цього Фінляндія виділила на таку підтримку 11,5 млн євро.

Ще частина коштів надається на розмінування сільськогосподарських земель в Україні у регіонах, де велися бойові дії, щоб їх знову можна було використовувати.

Цей проєкт реалізує Всесвітня продовольча програма і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН у тісній співпраці з українською владою.

Після виділення цих коштів загальна допомога Фінляндії на гуманітарне розмінування в Україні досягла 8,25 млн євро.

Раніше цього тижня фінський уряд запропонував зміни до проєкту бюджету на 2024 рік, де, серед іншого, передбачені більші витрати на допомогу Україні.
 

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