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У Prozorro.Продажі з початку року завершили майже 4,7 тисячі земельних аукціонів
08:52 20.11.2023 |
З початку 2023 року у системі Prozorro.Продажі успішно завершилося майже 4,7 тис. земельних аукціонів, які принесли організаторам понад 1 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба АТ «Prozorro.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Від початку 2023 року організатори земельних торгів у системі Prozorro.Продажі заробили вже понад 1 млрд гривень. Таку суму принесли майже 4,7 тис. успішно завершених онлайн-аукціонів», - йдеться в повідомленні.
Найбільше коштів - майже 790 млн грн - надійшло з продажу комунальної і державної землі не сільськогосподарського призначення та приватних сільгоспземель.
Доходи від оренди земельних ділянок становили понад 290 млн грн.
За даними платформи, у середньому ціна на землю за результатами торгів у 2023 році зростала майже вдвічі. За земельну ділянку в середньому змагаються три учасники.
Найбільше земельних торгів від початку цього року відбулося в Одеській області - майже 500.
Як повідомлялося, Національний банк виставив на відкриті торги в системі Prozorro.Продажі 93 земельні ділянки на Київщині; аукціони відбудуться 16 листопада.
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