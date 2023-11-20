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АНАЛІТИКА

У Prozorro.Продажі з початку року завершили майже 4,7 тисячі земельних аукціонів

 

З початку 2023 року у системі Prozorro.Продажі успішно завершилося майже 4,7 тис. земельних аукціонів, які принесли організаторам понад 1 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба АТ «Prozorro.Продажі» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Від початку 2023 року організатори земельних торгів у системі Prozorro.Продажі заробили вже понад 1 млрд гривень. Таку суму принесли майже 4,7 тис. успішно завершених онлайн-аукціонів», - йдеться в повідомленні.

Найбільше коштів - майже 790 млн грн - надійшло з продажу комунальної і державної землі не сільськогосподарського призначення та приватних сільгоспземель.

Доходи від оренди земельних ділянок становили понад 290 млн грн.

За даними платформи, у середньому ціна на землю за результатами торгів у 2023 році зростала майже вдвічі. За земельну ділянку в середньому змагаються три учасники.

Найбільше земельних торгів від початку цього року відбулося в Одеській області - майже 500.

Як повідомлялося, Національний банк виставив на відкриті торги в системі Prozorro.Продажі 93 земельні ділянки на Київщині; аукціони відбудуться 16 листопада.
 

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