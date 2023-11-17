Фінансові новини
- |
- 17.11.23
- |
- 15:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
П'ять італійських компаній приєдналися до Альянсу оборонних індустрій
13:35 17.11.2023 |
Українські та італійські виробники об'єднають зусилля в розвитку оборонної індустрії нашої країни.
Як передає Укрінформ, про це повідомив в Телеграмі міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
«Італія - наш стратегічний партнер, який підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, зберігаючи свою позицію й наміри до сьогодні. І ми отримали чергове цьому підтвердження», - йдеться в повідомленні.
Камишін наголосив, що зустрівся із заступником міністра оборони Італії, генерал-лейтенантом Люціано Портолано, представниками уряду та провідними італійськими виробниками в різних секторах ОПК.
Під час зустрічі було досягнуто домовленості про об'єднання зусиль в розвитку авіаційної галузі й захисту повітряного простору, розмінуванні, виробництві автомобілів та технологій. Зокрема, італійські науковці доєднаються до роботи, яку ведуть українські розробники, щоб досягти потрібних результатів якнайшвидше.
За інформацією міністра, до Альянсу оборонних індустрій долучилося вже п'ять італійських компаній: Leonardo S.p.A., Fincantieri, Elettronica, Iveco Defense Vehicles та FAE Group S.p.A.
Загалом Альянс налічує 74 компанії з понад 20 країн світу.
Як повідомлялося, 16 листопада міністр оборони Рустем Умєров обговорив зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто військову допомогу та взаємодію з італійськими виробниками для спільного виробництва в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українським морським коридором скористалося 151 судно - Мінвідновлення
|На в'їзд зі Словаччини в Україну черга майже з 500 вантажівок, кардинального перекриття руху під час півгодинного страйку не було - Демченко
|Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в онлайн-форматі 22 листопада - Міноборони Норвегії
|«Планували голод в Україні». Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Коломойський шантажує владу: Нікопольський завод феросплавів оголосив про зупинку роботи
|Українським морським коридором скористалося 151 судно - Мінвідновлення
|Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent подорожчала до $78,5 за барель
|«Десь до 3 грн за кВт-год». Глава енергорегулятора – про наступне підвищення тарифів
|П'ять італійських компаній приєдналися до Альянсу оборонних індустрій
|На альтернативне паливо перейшли 30-40% цукрових заводів України
|На в'їзд зі Словаччини в Україну черга майже з 500 вантажівок, кардинального перекриття руху під час півгодинного страйку не було - Демченко
Бізнес
|Toyota представила нове покоління Camry
|Google DeepMind розробила модель штучного інтелекту, яка точно пророкує погоду на найближчі десять днів
|Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів
|Теплові транзистори позбавляють процесори гарячих точок та сприяють ефективнішому охолодженню – дослідження
|У росії почали блокувати ввезені за паралельним імпортом іномарки
|SpaceX не зможе запустити сервіс супутникового зв'язку для смартфонів, доки не доведе, що він не створить перешкод операторам
|Команда Трампа за допомогою штучного інтелекту Oracle «відбирає армію» лояльних чиновників для «безпрецедентної концентрації влади»