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АНАЛІТИКА

П'ять італійських компаній приєдналися до Альянсу оборонних індустрій

 

Українські та італійські виробники об'єднають зусилля в розвитку оборонної індустрії нашої країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в Телеграмі міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

«Італія - наш стратегічний партнер, який підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, зберігаючи свою позицію й наміри до сьогодні. І ми отримали чергове цьому підтвердження», - йдеться в повідомленні.

Камишін наголосив, що зустрівся із заступником міністра оборони Італії, генерал-лейтенантом Люціано Портолано, представниками уряду та провідними італійськими виробниками в різних секторах ОПК.

Під час зустрічі було досягнуто домовленості про об'єднання зусиль в розвитку авіаційної галузі й захисту повітряного простору, розмінуванні, виробництві автомобілів та технологій. Зокрема, італійські науковці доєднаються до роботи, яку ведуть українські розробники, щоб досягти потрібних результатів якнайшвидше.

За інформацією міністра, до Альянсу оборонних індустрій долучилося вже п'ять італійських компаній: Leonardo S.p.A., Fincantieri, Elettronica, Iveco Defense Vehicles та FAE Group S.p.A.

Загалом Альянс налічує 74 компанії з понад 20 країн світу.

Як повідомлялося, 16 листопада міністр оборони Рустем Умєров обговорив зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто військову допомогу та взаємодію з італійськими виробниками для спільного виробництва в Україні.
Ключові теги: Італія
 

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