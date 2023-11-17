Вартість оренди квартир у Києві знизилася більше ніж на 10% за останні три місяці - Bird

Медіанні ціни на оренду квартир у Києві знизилися більше ніж на 10% за останні три місяці, свідчать дані команди iOS-застосунку для оренди квартир Bird.

Попит відчутно змінився порівняно з високим сезоном у серпні-вересні, проте це норма для ринку, вважають експерти.

Згідно з релізом, медіанна ціна однокімнатних квартир становить 13 тис. грн, що на 3,7% менше, ніж у серпні; двокімнатних - 17 тис. грн, що на 10,5% нижче, трикімнатних - 28,2 тис. грн, що на 14,5% нижче за серпневі.

За словами рієлторів, найбільший попит мають рідкісні квартири, наприклад однокімнатна на Золотих воротах із білими стінами й мінімальною кількістю меблів. Також зберігся попит на квартири з хорошим ремонтом і низькою ціною.

Найчастіше шукають квартири з великою вітальнею і спальнею, орендують їх переважно молоді сім'ї. Завдяки збереженому попиту ціни на такі квартири знизилися найменше.

Проживання з домашніми тваринами та дітьми шукають 30% орендарів, а оголошень під цей запит на ринку майже вдвічі менше - лише 17,1%.

Bird - перший застосунок для пошуку оренди квартир зі штучним інтелектом. На сьогодні має близько 300 тис. користувачів в App Store з рейтингом застосунку 4,9 бала.

До 2022 року Bird працював лише в Києві. Зараз представлений також у Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі. Крім того, торік сервіс запустив застосунок bird у Лондоні та планує запуск у Варшаві.