ФГВФО вперше продає галузевий пул, сформований за видом економічної діяльності – будівництво

Фонд гарантування продає перший "галузевий пул", сформований за спільною ознакою КВЕД боржника - будівництво.

Про це йдеться на сайті ФГВФО.

До складу лота увійшли активи чотирьох банків - АТ "МР Банк", АТ "Мегабанк", ПАТ "Промінвестбанк" та АТ "Банк Січ", а саме: права вимоги та майнові права за кредитними договорами, що укладені із суб'єктами господарювання, а також дебіторська заборгованість.

Загальна заборгованість за включеними до складу пулу активами становить більш як 707 млн грн, із них 608 млн грн - за активами АТ "Мегабанк", 84 млн грн - ПАТ "Промінвестбанк", 13 млн грн - АТ "МР Банк" та майже 1,6 млн грн - АТ "Банк Січ".

У забезпечення виконання зобов'язань перед банками оформлено об'єкти житлової та комерційної нерухомості, земельні ділянки, об'єкти незавершеного будівництва, майнові права на нерухоме майно, фінансову поруку тощо.

Зокрема, до складу цього пулу входять житловий будинок у Запоріжжі загальною площею майже 1000 кв. м із земельною ділянкою, нежитлові будівлі в Харкові загальною площею понад 11 000 кв. м, нежитлове приміщення у місті Стрий Львівської області загальною площею понад 500 кв. м та інші об'єкти.

Кожен актив, включений до складу пулу, щонайменше 4 рази виставлявся на індивідуальний продаж у системі "Прозорро.Продажі", але так і не був реалізований.

Активи виставляються на продаж за голландським аукціоном зі зниженням початкової (стартової) ціни.

"Участь в аукціоні можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами, громадян Російської Федерації, юридичних осіб, створених і зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації, або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються", - зазначили у фонді.