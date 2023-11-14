Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Цьогоріч НБУ отримає від Мінфіну понад 120 млрд грн за «емісійні» ОВДП

11:47 13.11.2023 |

Економіка

Цьогоріч НБУ отримає від Мінфіну понад 120 млрд грн за «емісійні» ОВДП
 

За розрахунками Національного банку, у 2023 році загальна сума виплат, які він отримає від Міністерства фінансів за ОВДП у своєму портфелі, становитиме 120,75 мільярда гривень.

Про це йдеться у статті ЕП.

Так, найбільше НБУ отримає за облігаціями, які викупив в уряду протягом 2022 року - 81,15 млрд грн. Решту 39,6 млрд грн становитимуть виплати за облігаціями попередніх років випуску.

Минулого року НБУ викупив у Мінфіну ОВДП на загальну суму 400 млрд грн. Облігації перебуватимуть в обігу до 30 років. Ставка за більшою частиною цих ОВДП - плаваюча та залежить від облікової ставки НБУ. Водночас за облігаціями на суму 120 млрд грн ставка процента зафіксована на рівні 11% річних.

Цьогоріч НБУ отримає від Мінфіну понад 120 млрд грн за «емісійні» ОВДП

 

Решта ОВДП у портфелі Нацбанку стосуються попередніх років випуску. Найбільша частка - результат репрофайлінгу ОВДП, який відбувся у 2017 році. Тоді уряд обміняв облігації Нацбанку на ОВДП нового випуску для того, аби рівномірно розподілити у часі погашення цих облігацій. Загальна номінальна вартість цих ОВДП у портфелі НБУ - 223,46 млрд грн, з яких облігації на 78,29 млрд грн мають зафіксовану ставку, а для решти вона залежить від рівня інфляції.

Цьогоріч НБУ отримає від Мінфіну понад 120 млрд грн за «емісійні» ОВДП

 

За розрахунками Нацбанку, у 2024 році уряд виплатить йому 94,52 млрд грн процентів за ОВДП (з яких 62 млрд грн - виплати за ОВДП 2022 року випуску), а у 2025 році - 81,34 млрд грн (з яких 53,9 млрд грн за ОВДП 2022 року).

Загальна вартість ОВДП, які перебувають у портфелі НБУ, становить 690,7 млрд грн. Їхнє погашення розподілене у часі до 2052 року.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1609
  0,0830
 0,23
EUR
 1
 38,5945
  0,0525
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1439  0,02 0,04 37,7568  0,01 0,03
EUR 39,6811  0,06 0,14 40,4561  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1600  0,09 0,26 36,1800  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес