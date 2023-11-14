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Цьогоріч НБУ отримає від Мінфіну понад 120 млрд грн за «емісійні» ОВДП
11:47 13.11.2023 |
За розрахунками Національного банку, у 2023 році загальна сума виплат, які він отримає від Міністерства фінансів за ОВДП у своєму портфелі, становитиме 120,75 мільярда гривень.
Про це йдеться у статті ЕП.
Так, найбільше НБУ отримає за облігаціями, які викупив в уряду протягом 2022 року - 81,15 млрд грн. Решту 39,6 млрд грн становитимуть виплати за облігаціями попередніх років випуску.
Минулого року НБУ викупив у Мінфіну ОВДП на загальну суму 400 млрд грн. Облігації перебуватимуть в обігу до 30 років. Ставка за більшою частиною цих ОВДП - плаваюча та залежить від облікової ставки НБУ. Водночас за облігаціями на суму 120 млрд грн ставка процента зафіксована на рівні 11% річних.
Решта ОВДП у портфелі Нацбанку стосуються попередніх років випуску. Найбільша частка - результат репрофайлінгу ОВДП, який відбувся у 2017 році. Тоді уряд обміняв облігації Нацбанку на ОВДП нового випуску для того, аби рівномірно розподілити у часі погашення цих облігацій. Загальна номінальна вартість цих ОВДП у портфелі НБУ - 223,46 млрд грн, з яких облігації на 78,29 млрд грн мають зафіксовану ставку, а для решти вона залежить від рівня інфляції.
За розрахунками Нацбанку, у 2024 році уряд виплатить йому 94,52 млрд грн процентів за ОВДП (з яких 62 млрд грн - виплати за ОВДП 2022 року випуску), а у 2025 році - 81,34 млрд грн (з яких 53,9 млрд грн за ОВДП 2022 року).
Загальна вартість ОВДП, які перебувають у портфелі НБУ, становить 690,7 млрд грн. Їхнє погашення розподілене у часі до 2052 року.
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