Фінансові новини
- |
- 10.11.23
- |
- 19:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банк розвитку Ради Європи може долучитись до іпотечного кредитування в Україні
18:00 10.11.2023 |
Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) розглядає можливість долучитись до програми пільгового іпотечного кредитування в Україні.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Зараз банк реалізує програму відновлення зруйнованих та пошкоджених домівок в Україні і працює над програмою у сфері охорони здоров'я, яка зокрема стосується ментального здоров'я та реабілітації. Найближчим часом ми плануємо об'єднати програми єВідновлення і єОселя, щоб всі, хто має відповідну потребу, отримав змогу внести аванс за зруйноване житло за іпотечною програмою. Пропонуємо БРРЄ долучитись до цього проєкту», - сказала перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що Україна зацікавлена в участі банку у відновленні житла, закладів охорони здоров'я та освіти, а також розвитку мережі реабілітаційних центрів для ветеранів. Багатий досвід БРРЄ буде незамінним у відбудові соціальної інфраструктури нашої країни та наближенні до стандартів ЄС.
Керівництво БРРЄ висловило зацікавленість у фінансуванні відновлення житлової інфраструктури в Україні. Адже це буде мати позитивний вплив на соціально-демографічну ситуацію в Україні. Банк високо зацікавлений у підтримці вразливих груп населення, аби ті отримали можливість придбати доступне житло. Це стане важливим стимулом для повернення українців додому. Наразі банк, спільно із Мінекономіки напрацьовуватиме конкретні практичні інструменти для поглиблення співпраці.
Як повідомлялось, Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) є багатосторонньою фінансовою установою, яка має виключно соціальну спрямованість. Влітку 2023 року Україна офіційно стала 43-ім членом БРРЄ. Основна діяльність Банку спрямована на 22 «цільові країни» - держави Центральної, Східної та Південно-Східної Європи, які є членами БРРЄ (країни можуть одночасно бути донорами та отримувачами позик). У 2021 році переважно у цих країнах було реалізовано 57 проєктів загальною сумою 4,2 млрд євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Фракція «Європейська солідарність» скаржиться на виключення свого представника з відрядження до Euronest
ТОП-НОВИНИ
|Українські сили уразили десантні катери в Криму
|Рада збільшила видатки на зарплати депутатів
|Рада ухвалила держбюджет-2024
|Із портів «Великої Одеси» вийшли шість суден із 231 тис. тонн агропродукції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|«єВідновлення»: Понад 23 тисячі українців отримали компенсацій на 1,8 мільярда
|Банк розвитку Ради Європи може долучитись до іпотечного кредитування в Україні
|У «Держоператорі тилу» розповіли, що закуповуватимуть для Сил оборони одним з перших
|Товарообіг України за 10 місяців сягнув $82 мільярдів
|Попит на житло в сегменті «комфорт» у київському регіоні зріс на 5% - експерт
|Середньомісячна зарплата IT-фахівця з 2020 року виросла вдвічі, – Держстат
|USDA підвищило прогноз урожаю зернових в Україні на 1,85 млн тонн і експорту на 1,7 млн тонн
Бізнес
|«Не кількість, а якість». Netflix змінює стратегію і зніматиме вдвічі менше фільмів
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome