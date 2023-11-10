Банк розвитку Ради Європи може долучитись до іпотечного кредитування в Україні

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) розглядає можливість долучитись до програми пільгового іпотечного кредитування в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Зараз банк реалізує програму відновлення зруйнованих та пошкоджених домівок в Україні і працює над програмою у сфері охорони здоров'я, яка зокрема стосується ментального здоров'я та реабілітації. Найближчим часом ми плануємо об'єднати програми єВідновлення і єОселя, щоб всі, хто має відповідну потребу, отримав змогу внести аванс за зруйноване житло за іпотечною програмою. Пропонуємо БРРЄ долучитись до цього проєкту», - сказала перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що Україна зацікавлена в участі банку у відновленні житла, закладів охорони здоров'я та освіти, а також розвитку мережі реабілітаційних центрів для ветеранів. Багатий досвід БРРЄ буде незамінним у відбудові соціальної інфраструктури нашої країни та наближенні до стандартів ЄС.

Керівництво БРРЄ висловило зацікавленість у фінансуванні відновлення житлової інфраструктури в Україні. Адже це буде мати позитивний вплив на соціально-демографічну ситуацію в Україні. Банк високо зацікавлений у підтримці вразливих груп населення, аби ті отримали можливість придбати доступне житло. Це стане важливим стимулом для повернення українців додому. Наразі банк, спільно із Мінекономіки напрацьовуватиме конкретні практичні інструменти для поглиблення співпраці.

Як повідомлялось, Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) є багатосторонньою фінансовою установою, яка має виключно соціальну спрямованість. Влітку 2023 року Україна офіційно стала 43-ім членом БРРЄ. Основна діяльність Банку спрямована на 22 «цільові країни» - держави Центральної, Східної та Південно-Східної Європи, які є членами БРРЄ (країни можуть одночасно бути донорами та отримувачами позик). У 2021 році переважно у цих країнах було реалізовано 57 проєктів загальною сумою 4,2 млрд євро.