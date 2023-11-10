Попит на житло в сегменті «комфорт» у київському регіоні зріс на 5% - експерт

Зростання платоспроможного попиту в категорії "комфорт+" у столичному регіоні щомісяця становить 3-5%, повідомила директор з маркетингу групи компаній DIM Дарія Бедя.

"У ліквідних проєктах категорії "комфорт+" у ціновому діапазоні $1300-1500 за кв. м за стабільної будівельної динаміки та якісного концепту приріст платоспроможного попиту щомісяця становить 3-5%", - повідомила Дарія Бедя агентству "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані аналітичного звіту компанії.

За її словами, позитивна динаміка з кінця весни є непоганим сигналом і свідчить про готовність покупців сьогодні інвестувати в комфортне та безпечне середовище для життя в Україні, що повністю відповідатиме їхнім вимогам та очікуванням.

Серед цих вимог, за словами Беді, продумана концепція, що враховує різні життєві сценарії і в просторовому зонуванні території, і в наповненні функціями. Обов'язковими є різноманітна поліфункціональна інфраструктура, що відображає очікування саме цільових груп покупців, продумана квартирографія та варіативна лінійка планувальних рішень, енергетична незалежність комплексу, зокрема, наявність альтернативних джерел живлення на подавання води або живлення ліфтового обладнання, клієнтоорієнтована сервісна компанія та система контролю доступу на територію.

"На рівень попиту безпосередньо впливає концепт самого проєкту, стадія будівництва, а особливо - реальна будівельна динаміка на майданчику, репутація девелопера і гнучкі умови купівлі як за умови розстрочки, так і за умови 100% оплати", - пояснила директор з маркетингу групи компаній DIM.

Найбільше покупця в сегменті "комфорт+" сьогодні цікавлять однокімнатні квартири площею 40-47 кв. м з кухнею-вітальнею від 20 кв. м і окремою спальнею з гардеробною. Топовими двокімнатними є планування від 68 до 75 кв. м із двома окремими спальнями, кухнею-вітальнею від 20 кв. м, трикімнатні квартири 85-90 кв. м із трьома окремими спальнями, одна з яких є майстер-спальнею з власним санвузлом і гардеробом, велика кухня-вітальня також у пріоритеті.

Дарія Бедя додала, що на ринку первинної нерухомості почастішали угоди на купівлю квартир бізнес-класу із середньою ціною від $2 тис./кв. м. На початок осені в структурі продажу бізнес-клас займав 25%, хоча ще навесні цей показник був на рівні 15%.

Група DIM заснована 2014 року, до її складу входять шість компаній, що охоплюють усі стадії будівництва. Станом на сьогодні ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land тощо.