Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вартість перевезень коридором зросла після ракетного удару Росії по судну в Одесі

 

Вартість фрахту суден, які використовують альтернативний експортний коридор України, зросла після російського удару по вантажному судну у Чорному морі біля Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російська ракета пошкодила цивільне судно під прапором Ліберії, яке заходило до чорноморського порту в Одеській області, внаслідок чого одна людина загинула і четверо отримали поранення. Судно мало перевозити залізну руду до Китаю.

"Внаслідок попадання російської ракети у вантажне судно... тарифи на морські фрахти зросли на 20 доларів за тонну, а кількість судновласників, які бажають зайти на завантаження в українські порти, скоротилася", - повідомила компанія Spike Brokers, яка регулярно відстежує та публікує статистику експорту з України.

Після виходу з угоди за посередництва ООН, яка гарантувала безпечне постачання українського зерна через Чорне море, Росія неодноразово атакувала українську портову інфраструктуру.

У серпні Україна відкрила "гуманітарний коридор" для суден, що прямують на африканські та азіатські ринки, щоб спробувати обійти де-факто російську блокаду морського експорту в Чорному морі, запроваджену після вторгнення російських військ в Україну 2022 року.

З моменту початку роботи коридору в серпні 91 судно експортувало 3,3 млн тонн сільськогосподарської та металопродукції.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0779
  0,0419
 0,12
EUR
 1
 38,5420
  0,0195
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1285  0,01 0,04 37,7446  0,06 0,16
EUR 39,6250  0,02 0,04 40,4492  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0650  0,02 0,06 36,0850  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес