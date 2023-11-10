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Вартість перевезень коридором зросла після ракетного удару Росії по судну в Одесі
16:52 10.11.2023 |
Вартість фрахту суден, які використовують альтернативний експортний коридор України, зросла після російського удару по вантажному судну у Чорному морі біля Одеси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Російська ракета пошкодила цивільне судно під прапором Ліберії, яке заходило до чорноморського порту в Одеській області, внаслідок чого одна людина загинула і четверо отримали поранення. Судно мало перевозити залізну руду до Китаю.
"Внаслідок попадання російської ракети у вантажне судно... тарифи на морські фрахти зросли на 20 доларів за тонну, а кількість судновласників, які бажають зайти на завантаження в українські порти, скоротилася", - повідомила компанія Spike Brokers, яка регулярно відстежує та публікує статистику експорту з України.
Після виходу з угоди за посередництва ООН, яка гарантувала безпечне постачання українського зерна через Чорне море, Росія неодноразово атакувала українську портову інфраструктуру.
У серпні Україна відкрила "гуманітарний коридор" для суден, що прямують на африканські та азіатські ринки, щоб спробувати обійти де-факто російську блокаду морського експорту в Чорному морі, запроваджену після вторгнення російських військ в Україну 2022 року.
З моменту початку роботи коридору в серпні 91 судно експортувало 3,3 млн тонн сільськогосподарської та металопродукції.
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